Выставка Маргариты Суляевой «Все мы родом из детства АФРИКИ» 

3 февраля 2022 года в галерее «На Каширке» Объединения «Выставочные Залы Москвы» состоится вернисаж выставки «Все мы родом из детства АФРИКИ» — результат экспедиции художницы, выпускницы МГАХИ им. В. И. Сурикова, Маргариты Суляевой в Танзанию. Недалеко от города Аруша летом 2020-го года Маргарита служила волонтёром, обучая детей изобразительному искусству.

У подножья спящего вулкана Килиманджаро с ледяной шапкой наверху и зноем под +40С Маргарита несколько месяцев жила в окрестной коммуне, обучая детей местной школы и интегрируясь в обычаи быта и рутины жителей (насколько это возможно белому человеку).

Маленькая танзанийская деревенька находится на расстоянии менее одного дня пути на мопеде от границ с Кенией, Угандой, Руандой, Бурунди, Конго и Мозамбиком. Гидронимы тех мест известны многим со времён школы: озеро Виктория (откуда ручейком берет своë начало могучий Нил), Танганьика, белоснежные пляжи Занзибара и неподалеку легендарная Лимпопо. Всë это оказало влияние на культурный код народности Банту, проживающей на этой территории. В школе с детьми, как учитель, и в суете деревенской жизни, как антрополог, художница изучала культурную идентичность и выстраивала параллели между исторической Родиной и исторической прародиной…

Из экспедиции были привезены наброски, этюды, множество фотографий и видео. Также результатом наблюдений стало несколько серий графических работ, вдохновленных примитивистской живописью африканских народов: их яркостью красок и лаконичностью форм.

Выставка построена вокруг термина «Мзунгу». В своих работах Маргарита Суляева стремится к выражению слияния методов российской художественной школы и африканской традиционной живописи. Из экспедиции были привезены графические и живописные работы, множество фотографий и видео.

В рамках выставки состоятся лекции и дискуссии, посвящённые благотворительным программам России и Африки, африканистике, африканскому искусству (для детей), влиянию африканской культуры на мировую.

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