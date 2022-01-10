Выставка Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой «Снег на траве» продлена до 30 января 2022 года

Еврейский музей и центр толерантности продлевает выставку «Снег на траве», приуроченную к 80-летию режиссера-аниматора Юрия Норштейна, до 30 января 2022 года.
Выставка «Снег на траве» в Еврейском музее и центре толерантности — это одновременно лабиринт и проводник по биографии и творчеству двух художников — Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой. Фильмы Норштейна и Ярбусовой известны по всему миру и награждены российскими и международными премиями. В анимации Юрий Норштейн и Франческа Ярбусова стали авторами нового языка, соединившего историю мирового искусства и остроту детских воспоминаний, классическую литературу и красоту повседневности. Основными экспонатами выставки выступают материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для проекта музея.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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