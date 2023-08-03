Выставка «Ювелирное искусство Бурятии» открывается в Музее Востока

11 августа в Государственном музее Востока открывается выставка «Ювелирное искусство Бурятии», приуроченная к 100-летию Республики Бурятия.

В экспозиции, включающей около 300 музейных предметов из коллекции Музея Востока, будут показаны бурятские традиционные украшения, дополненные национальными костюмами, живописью и графикой художников Бурятии.

Зритель познакомится с разными типами украшений бурят Забайкалья второй половины XIX – начала XX вв., а также изделиями советского периода, созданными на волне возрождения национальных традиций и промыслов.

Ювелирное искусство и художественная обработка металла являлась знаковой частью традиционной бурятской культуры. Комплекс серебряных украшений был неотъемлемой частью национального костюма. Они служили эстетическим и статусным задачам, маркировали половозрастную и этническую принадлежность индивида, выступали его оберегами и обеспечивали удачу и благополучие владельцу. Серебро и кораллы, из которых изготавливали украшения, обладили особым сакральным значением, а мастера по металлу, обладатели кузнечного дара, полученного от небесных богов, почитались наравне с шаманами.

Представленные в экспозиции предметы продемонстрируют все многообразие декоративных решений, сочетающих в себе разные слои традиционного мировоззрения бурят: архаические культы, буддийскую изобразительную традицию и заимствованную у соседнего Китая символику.

Посетителю выставки представится уникальная возможность увидеть старые фотографии и картины, запечатлевшие бытование старинных ювелирных изделий и костюмов, а также предметы традиционного быта бурят, которые будут демонстрироваться на выставке впервые.

Амулетница. Забайкалье. Конец XIX - начало XX вв.

Височные украшения. Бурятия. Конец XIX - начало XX вв.

Д.Ч. Чагдуров. Амулетница (Гуу). 1920-е годы

Д.Ч. Чагдуров. Головной убор (Даруулга). Бурятия. 1940-е годы

Навершие на шапку (Дэнзе). Забайкалье. Конец XIX - начало XX вв.

Навершие на шапку (Дэнзе). Забайкалье. Конец XIX - начало XX вв.

Р.Д. Нохоров. Кольцо и браслет. Бурятия. Конец 1970-х годов

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