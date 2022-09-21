Выставка женской моды эпохи ар-деко открывается на ВДНХ

Выставка посвящена женской моде периода 1920-х и начала 1930-х годов, времени, когда главенствующим художественным направлением был стиль ар-деко.

Посетителей ждёт полное погружение в эпоху джаза, новых танцев, нового положения женщины в обществе: бисерные платья, обувь великих мастеров и аксессуары, нижнее бельё и корсеты, винтажные сумки, обложки журналов и даже ароматы начала прошлого века.

«Когда женщина смотрит на моду XVIII века, она думает: «Как же они это носили?». А глядя на одежду, обувь и аксессуары 20-30-х годов прошлого века, она говорит: «Я бы это носила!». И это действительно так, искусство и мода эпохи ар-деко сегодня смотрятся очень стильно и современно, хотя прошло сто лет. На этой выставке мы представляем несколько уникальных коллекций, которые все вместе создают яркую и живую картину женщины ар-деко, облачённой в роскошь», – говорит известный коллекционер, основатель виртуального музея обуви и автор нескольких книг по истории моды Назим Мустафаев.

Центром экспозиции является коллекция платьев, обуви и аксессуаров Назима и Елены Мустафаевых.

Более 60 платьев представляют работы известных дизайнеров, таких как Поль Пуаре, Жанна Ланвен, Мариано Фортуни, Эдвард Молинё, Люсьен Лелонг, а также менее известных и безымянных мастеров.

Одна из лучших в мире коллекций обуви и аксессуаров демонстрирует работы высокого обувного искусства таких художников, как Пьетро Янторни, Андрэ Перуджиа, Израэль Миллер, Сальваторе Феррагамо, фирм Hellstern & Sons, Netch et Frater, Francois Pinet, Sax Fifth Avenue и многих других.

Коллекция целлулоидных каблуков, украшенных стразами, эмалью и росписью, представляет особый вид обувных аксессуаров периода ар-деко, поднятый французскими мастерами на высоту искусства.

Впервые широкой публике будет представлено нижнее бельё и корсеты 1920-х и 1930-х годов из коллекции Антона Приманка. «В начале ХХ века в искусстве менялось всё, и в том числе женский силуэт. А без революции в моделях нижнего белья это невозможно. На выставке будут представлены те предметы женской красоты, которые всегда оставались невидимыми, и это невероятно интересно!», – рассказывает Назим Мустафаев.

Сумки периода ар-деко из собрания Павла Карташова – это настоящие произведения искусства: расшитые ридикюли и роскошные экспонаты из серебра, мельхиора и бронзы.

На выставке будут представлены обложки винтажных журналов и работы известных художников с российскими корнями – Романа Тыртова (Эрте), Павла Челищева, Владимира Бобрицкого, Леона Бакста из коллекции vintagecover.ru. Дополняют экспозицию винтажные фотографии из

коллекции Shoe Icons.

Незаметным, но важным участником выставки станут ароматы «ревущих двадцатых» от Элины Арсеньевой. У посетителей есть возможность настолько погрузиться в эпоху ар-деко, чтобы даже почувствовать ее запах.

Фото – из коллекции Н.С. МУСТАФЬЕВА

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