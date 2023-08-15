Выставка живописи Николая Мочальского «Москва, я думал о тебе!» в Музее А.С. Пушкина

В зной и в мороз, шурша осенней листвой и перешагивая через весенние лужи, художник с холстом под мышкой и этюдником наперевес идет по Москве, чтобы уловить, почувствовать, запечатлеть красоту любимого города. Так, за несколько лет Николай Мочальский создал около тысячи полотен, посвященных старой Москве, тонущей в неизбежно наступающей современности. Несколько десятков работ из этого цикла представлены в экспозиции «Москва, я думал о тебе!»

в стенах Государственного музея А.С. Пушкина.

Старинные усадьбы и людные бульвары, уютные московские дворики и знаменитые дома - Льва Толстого, Петра Вяземского, Федора Рокотова. Улицы, улицы… Пречистенка, Никитская, Моховая и… опекушинский Пушкин, печальным бронзовым взглядом взирающий на Москву XXI века.

В своем творчестве Николай Мочальский продолжает традиции московской школы живописи, русского импрессионизма, главное в котором – образное восприятие мира. Задача художника, работая цветом и светом, передать состояние мира в световоздушной среде, запечатлеть уходящие образы старой Москвы. В этом пленэрная живопись близка поэзии. Она передает чувства.

В картинах Николая Мочальского, наполненных внимательной любовью к городу, чувствуется боль и тревога об исчезновении двориков, усадеб, старых домов, за каждым из которых – всегда страница истории России, русской культуры. Своими работами автор еще и еще раз хочет сказать, как важно сохранить город для потомков, как хочется оградить его от агрессивной техногенной среды и варварской застройки.

Завершается экспозиция работой «Карусель». Поток времени – безумное круженье судеб, политических катаклизмов, архитектурных тенденций. Остановись, человек, взгляни на великое прошлое русской культуры, посмотри, как красива наша Москва...

Время работы выставки: с 18 августа по 10 cентября 2023 года.

Николай Андреевич Мочальский родился в 1972 году в Москве в семье потомственных русских художников. Дед - Дмитрий Константинович Мочальский - Народный художник СССР, действительный член АХ СССР, советский, российский художник-живописец, график, педагог; бабушка – художник Тамара Владимировна Гижевская, отец – художник Андрей Дмитриевич Мочальский, а мать – филолог Долорес Фернандовна Бланко.

В 1996 году Н.А. Мочальский окончил МГАХИ им. В.И. Сурикова(мастерская Е.Н. Максимова). С 1994-го - член Московского союза художников. С 2010 года преподает в Российской государственной специализированной академии искусств, в настоящее время доцент кафедры живописи и графики РГСАИ. Неоднократный участник и лауреат конкурса «Старая Москва». В 2009 году выступил в качестве куратора выставки «Дмитрий Мочальский - романтик соцреализма», которая проводилась в Государственной Третьяковской галерее. С 1989 года принимает участие в выставках МОСХ и многих других, среди которых - персональные выставки в баварских городах Нойбиберг (1996, 1997) и Ингольштат (2001), персональная выставка «Живопись, офорты Николая Мочалького» в Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова в Москве (2017), «Переславль-Залесский в офорте» в Переславском музее-заповеднике города Переславль-Залесский(2015), «Пейзажи Бахчисарая» в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике (2018).

Работы художника находятся в частных собраниях и музейных коллекциях в России и за рубежом.

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