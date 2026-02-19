Выставка «Золотые звезды» открылась в Музее Победы

В Музее Победы открылась художественная выставка «Золотые звезды», посвященная военачальникам Великой Отечественной. Новый проект приурочен ко Дню защитника Отечества.

«Великая Отечественная война навсегда вписала в историю имена советских полководцев, чье стратегическое мастерство, железная воля и организаторский талант стали залогом Победы». — отметили в Музее Победы.

На выставке представлены живописные произведения из фондов Музея Победы. Это картины таких известных художников, как Иван Пензов, Дмитрий Налбандян, Владислав Рыхлов-Правдин, Константин Антонов, Александр Ананьев, Федор Селезнев, Виктор Шилов, Владимир Фомин. Гости увидят портреты Иосифа Сталина, Климента Ворошилова, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Семена Буденного и Алексея Антонова. Выставка дополнена картинами, изображающими полководцев на Параде Победы, а также на заседаниях Генерального штаба и ГКО.

Среди живописных произведений — полотна, созданные советскими художниками в послевоенные десятилетия, и работы наших современников. Своеобразным художественным документом эпохи является парадный портрет маршала Конева, написанный Владиславом Рыхловым‑Правдиным практически сразу после Победы — в 1946 году. В 2002 году портрет Ивана Степановича написал народный художник России Виктор Шилов. Всего в выставку войдут пять созданных им портретов великих полководцев. Эти портреты — не просто официальные образы военачальников Советского Союза, но и воплощение памяти о войне, о Победе и о людях, сыгравших в ней решающую роль.

Военачальники будут показаны не только в парадных мундирах. Например, на картине Федора Селезнева «Чаепитие в Сосновке. Май 1972 года» запечатлена дружеская встреча маршалов Победы Георгия Жукова и Ивана Баграмяна с певцом Бедросом Кирковым. Во время чаепития артист исполняет легендарную песню «Алеша», а Георгий Константинович аккомпанирует ему на баяне. Картину в дар Музею Победы передал в 2022 году Бедрос Киркоров.

Центральный экспонат выставки — монументальное полотно, созданное живописцем Олегом Масловым, «Поклонимся великим тем годам!». Художник изобразил не только выдающихся полководцев Победы во главе с Иосифом Сталиным. «По обе стороны главной композиционной группы — солдаты разных родов войск, ополченцы, рабочие, конструкторы, женщины, дети, старики. Картина словно отказывается от индивидуального портрета в пользу коллективного героя», — подчеркнули в Музее Победы.

На полотне изображены известные герои Великой Отечественной войны: летчики Покрышкин и Кожедуб, конструкторы Грабин, Кошкин, Ильюшин, генералы Ефремов, Карбышев, Родимцев, Катуков, герой-пограничник Кайманов, танкист Лавриненко, партизан Ковпак и другие.