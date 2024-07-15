Выставку «Incoming Message/Входящее Сообщение» представили в ASKERI GALLERY

12 июля в ASKERI GALLERY состоялось открытие выставки «Incoming Message/Входящее Сообщение». Мероприятие было приурочено ко Дню рождения основательницы ASKERI GALLERY Полины Аскери. В рамках новой экспозиции были представлены работы двух авторов: российского художника Павла Киселева и американского художника родом из Доминиканы – Маркоса Анзиани. Оба мастера посвящают свои работы репрезентации важных социальных и психологических тем, используя своеобразный художественный шифр.

Абстрактные формы, включающие в себя силуэты людей и объектов, экспрессивные линии и яркие краски – уникальное послание зрителю, которое он может расшифровать субъективно, с учетом внутреннего запроса и контекста. Таким образом «входящее сообщение» от художника становится ключом к запуску процесса самопознания.

Все присутствующие на мероприятии смогли ознакомиться с первым выпуском журнала MOODBOARD, на обложке которого появилась именинница — Полина Аскери. Журнал MOODBOARD позиционирует себя как актуальный агрегатор последних трендов, уникальных инсайтов, открытий и многого другого. В первом номере Вы найдете большое интервью Полины Аскери о современном искусстве и о правильном взаимодействии с ним.

«Абстракции Киселёва и Анзиани на первый взгляд кажутся абсолютно непохожими, различными и по подтексту, и по эмоциональной окраске работ, и по технической специфике формулирования художественного замысла. Однако общий «месседж», который транслируют художники, заключается в том, что единственно верный смысл постигается через восприятие некоего множества – множества культурных отсылок, множества эмоций, множества человеческих судеб. Хаотичность условной «толпы» погружает нас в рассеянное, медитативное, созидательное изучение, через которое становится понятнее и ближе собственное «я». Так искусство учит нас знакомству с самим собой и помогает подобрать уникальный ключ к скрытым смыслам своего существования. Для меня было очень символичным и правильным открыть такую выставку именно в день моего рождения. Мой путь знакомства с самой собой длится всю жизнь, и каждый год открывает мне новые удивительные грани моей души. Не бойтесь открываться навстречу себе. Ведь именно это открытие делает нашу жизнь по-настоящему осмысленной и интересной», – рассказала Полина Аскери.

Первыми увидеть новую выставку ASKERI GALLERY и поздравить Полину Аскери пришли Умар Джабраилов, Валерия Гай-Германика, Анжелика Каширина, Алина Ковас, Диана Джанелия, Екатерина Земская, Стефани и Александр Четвериковы, Елена Дудина, Ана Туразашвили, Айрин Сигал, Анастасия Винокур, Синеша Лазаревич и многие другие.