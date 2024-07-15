РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставку «Incoming Message/Входящее Сообщение» представили в ASKERI GALLERY

Выставку «Incoming Message/Входящее Сообщение» представили в ASKERI GALLERY

editor
By editor
79
экспозиция

12 июля в ASKERI GALLERY состоялось открытие выставки «Incoming Message/Входящее Сообщение». Мероприятие было приурочено ко Дню рождения основательницы ASKERI GALLERY Полины Аскери. В рамках новой экспозиции были представлены работы двух авторов: российского художника Павла Киселева и американского художника родом из Доминиканы – Маркоса Анзиани. Оба мастера посвящают свои работы репрезентации важных социальных и психологических тем, используя своеобразный художественный шифр.

Абстрактные формы, включающие в себя силуэты людей и объектов, экспрессивные линии и яркие краски – уникальное послание зрителю, которое он может расшифровать субъективно, с учетом внутреннего запроса и контекста. Таким образом «входящее сообщение» от художника становится ключом к запуску процесса самопознания.

Все присутствующие на мероприятии смогли ознакомиться с первым выпуском журнала MOODBOARD, на обложке которого появилась именинница — Полина Аскери. Журнал MOODBOARD позиционирует себя как актуальный агрегатор последних трендов, уникальных инсайтов, открытий и многого другого. В первом номере Вы найдете большое интервью Полины Аскери о современном искусстве и о правильном взаимодействии с ним.

«Абстракции Киселёва и Анзиани на первый взгляд кажутся абсолютно непохожими, различными и по подтексту, и по эмоциональной окраске работ, и по технической специфике формулирования художественного замысла. Однако общий «месседж», который транслируют художники, заключается в том, что единственно верный смысл постигается через восприятие некоего множества – множества культурных отсылок, множества эмоций, множества человеческих судеб. Хаотичность условной «толпы» погружает нас в рассеянное, медитативное, созидательное изучение, через которое становится понятнее и ближе собственное «я». Так искусство учит нас знакомству с самим собой и помогает подобрать уникальный ключ к скрытым смыслам своего существования. Для меня было очень символичным и правильным открыть такую выставку именно в день моего рождения. Мой путь знакомства с самой собой длится всю жизнь, и каждый год открывает мне новые удивительные грани моей души. Не бойтесь открываться навстречу себе. Ведь именно это открытие делает нашу жизнь по-настоящему осмысленной и интересной», – рассказала Полина Аскери.

Первыми увидеть новую выставку ASKERI GALLERY и поздравить Полину Аскери пришли Умар Джабраилов, Валерия Гай-Германика, Анжелика Каширина, Алина Ковас, Диана Джанелия, Екатерина Земская, Стефани и Александр Четвериковы, Елена Дудина, Ана Туразашвили, Айрин Сигал, Анастасия Винокур, Синеша Лазаревич и многие другие.

Предыдущая статья
Boulevard Depo и Юлия Кулик озвучивают фильм «Телец» с Machine Gun Kelly в главной роли
Следующая статья
День московского транспорта на ВДНХ

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru