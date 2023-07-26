Выставку к 95-летию Андрея Дементьева покажут по всей стране

В августе по инициативе Музея Победы в учреждениях культуры России покажут мультимедийную выставку «Андрей Дементьев — Отечество в стихах. К 95-летию поэта». Проект подготовлен организацией «ПроЛаб-Центр».

«Музей Победы бережно хранит память об Андрее Дементьеве, творчество которого бесспорно завоевало всенародную любовь. Известный российский поэт и журналист возглавлял жюри всероссийского конкурса «Поэзия Победы», который проводил наш музей. Стихи поэта часто звучат во время музейных мероприятий. Выставка, созданная нашими коллегами, — дань памяти и уважения этому замечательному человеку. Благодаря нашим межмузейным проектам экспозицию смогут увидеть жители разных регионов России», – рассказали в Музее Победы.

Выставка будет демонстрироваться на площадках и официальных сайтах учреждений — партнеров Музея Победы в рамках Международного проекта «Территория Победы» и членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Так, например, с материалами экспозиции своих онлайн- или оффлайн-гостей познакомят Всероссийский историко-этнографический музей в Тверской области, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Государственный исторический музей Южного Урала, Курский областной краеведческий музей и многие другие.

Выставочный проект рассказывает о жизни и творчестве Андрея Дементьева сквозь призму известных песен и музыкальных произведений: «Лебединая верность», «Аленушка», «Каскадеры», «Баллада о матери», первыми исполнителями которых были такие артисты, как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Евгений Мартынов, Валерий Леонтьев, «Земляне» и многие другие.

На выставке представлены фотографии из архива семьи, фотоизображения из хранилища РИА Новости, стихи, отрывки из автобиографической прозы. Гости смогут ознакомиться с аудио- и видеоматериалами, которые будут доступны при переходе по QR-кодам с помощью мобильных устройств. В рамках выставки создан сайт с уникальным мультимедийным контентом.

Выставка подготовлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского фонда мира. Экспозиция будет демонстрироваться до сентября 2023 года.

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