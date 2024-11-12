Выставку «Князья Юсуповы и А.С. Пушкин» представили в Государственном музее А.С. Пушкина

У великого русского поэта есть знаменитое стихотворение «К вельможе», посвящённое князю Николаю Борисовичу Юсупову. На выставке посетители могут ознакомиться не только с историей создания данного произведения, но и войти в интеллектуальную сферу рода Юсуповых.

Впрочем, не только интеллектуальную. Выставка создана в тесном партнерстве с Музеем-заповедником «Архангельское», а также другими музейными и архивными собраниями. Архитектурные планы усадьбы Юсуповых в Огородной слободе, чертежи, предметы декоративно-прикладного искусства, редкие документы, конечно, чистовой автограф «К вельможе», книги, богатый иллюстративный материал.

Князь Николай Борисович Юсупов был образованнейшим человеком своей эпохи, века просвещения Екатерины II. Его знания, любознательность. Большим уважением у поэта пользовался князь Юсупов. Сам же Александр Пушкин бывал в Архангельском. На выставке можно увидеть великолепные образцы мебели, живописи, «помнящие» визит русского поэта.

Марина АБРАМОВА,

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