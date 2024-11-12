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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставку «Князья Юсуповы и А.С. Пушкин» представили в Государственном музее А.С. Пушкина

Выставку «Князья Юсуповы и А.С. Пушкин» представили в Государственном музее А.С. Пушкина

editor
By editor
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князья юсуповы и пушкин

У великого русского поэта есть знаменитое стихотворение «К вельможе», посвящённое князю Николаю Борисовичу Юсупову. На выставке посетители могут ознакомиться не только с историей создания данного произведения, но и войти в интеллектуальную сферу рода Юсуповых.

Впрочем, не только интеллектуальную. Выставка создана в тесном партнерстве с Музеем-заповедником «Архангельское», а также другими музейными и архивными собраниями. Архитектурные планы усадьбы Юсуповых в Огородной слободе, чертежи, предметы декоративно-прикладного искусства, редкие документы, конечно, чистовой автограф «К вельможе», книги, богатый иллюстративный материал.

Князь Николай Борисович Юсупов был образованнейшим человеком своей эпохи, века просвещения Екатерины II. Его знания, любознательность. Большим уважением у поэта пользовался князь Юсупов. Сам же Александр Пушкин бывал в Архангельском. На выставке можно увидеть великолепные образцы мебели, живописи, «помнящие» визит русского поэта.

Марина АБРАМОВА,
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