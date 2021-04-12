Выставку «Мир, сотворенный заново» в Серпуховском музее посетило 12 тысяч человек

В Серпуховском историко-художественном музее 11 апреля 2021 года завершила свою работу выставка «Мир, сотворенный заново». Впервые искусство конца XIX – начала XX веков было представлено в таком масштабе в региональном музее. За время работы проекта его успели посетить около 12 тысяч человек.
87 шедевров из 7 музеев страны, более 20 выдающихся имен: Врубель, Кончаловский, Гончарова, Коровин, Серебрякова, Кустодиев, Ларионов, Бурлюк, Юон и свыше 10 художественных направлений.
Экспозиционное пространство делилось на семь тематических разделов – от первозданного хаоса до мира, освоенного и измененного человеком. Осмотр завершал мультимедиа-зал, где посетители с помощью современной технологии могли взаимодействовать с пространством и «размывать» изображение при помощи движения рук.
Музеи участники – Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Серпуховский историко-художественный музей, Музей-заповедник «Абрамцево», Нижегородский государственный художественный музей, Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», Музей кино.
Для тех, кто не успел посетить выставку «Мир, сотворенный заново», есть отличная новость. Сайт Серпуховского музея предлагает 3D-тур по залам выставки. Любой желающий может стать его участником и окунуться в атмосферу насыщенной творческой жизни 1890–1920 годов.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.