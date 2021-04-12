Выставку «Мир, сотворенный заново» в Серпуховском музее посетило 12 тысяч человек

В Сер­пу­хов­ском исто­ри­ко-худо­же­ствен­ном музее 11 апре­ля 2021 года завер­ши­ла свою рабо­ту выстав­ка «Мир, сотво­рен­ный зано­во». Впер­вые искус­ство кон­ца XIX – нача­ла XX веков было пред­став­ле­но в таком мас­шта­бе в реги­о­наль­ном музее. За вре­мя рабо­ты про­ек­та его успе­ли посе­тить око­ло 12 тысяч человек.

87 шедев­ров из 7 музеев стра­ны, более 20 выда­ю­щих­ся имен: Вру­бель, Кон­ча­лов­ский, Гон­ча­ро­ва, Коро­вин, Сереб­ря­ко­ва, Кусто­ди­ев, Лари­о­нов, Бур­люк, Юон и свы­ше 10 худо­же­ствен­ных направлений.

Экс­по­зи­ци­он­ное про­стран­ство дели­лось на семь тема­ти­че­ских раз­де­лов – от пер­во­здан­но­го хао­са до мира, осво­ен­но­го и изме­нен­но­го чело­ве­ком. Осмотр завер­шал муль­ти­ме­диа-зал, где посе­ти­те­ли с помо­щью совре­мен­ной тех­но­ло­гии мог­ли вза­и­мо­дей­ство­вать с про­стран­ством и «раз­мы­вать» изоб­ра­же­ние при помо­щи дви­же­ния рук.

Музеи участ­ни­ки – Госу­дар­ствен­ная Тре­тья­ков­ская гале­рея, Госу­дар­ствен­ный Рус­ский музей, Сер­пу­хов­ский исто­ри­ко-худо­же­ствен­ный музей, Музей-заповедник «Абрам­це­во», Ниже­го­род­ский госу­дар­ствен­ный худо­же­ствен­ный музей, Объ­еди­не­ние «Исто­ри­ко-кра­е­вед­че­ский и худо­же­ствен­ный музей», Музей кино.

Для тех, кто не успел посе­тить выстав­ку «Мир, сотво­рен­ный зано­во», есть отлич­ная новость. Сайт Сер­пу­хов­ско­го музея пред­ла­га­ет 3D-тур по залам выстав­ки. Любой жела­ю­щий может стать его участ­ни­ком и оку­нуть­ся в атмо­сфе­ру насы­щен­ной твор­че­ской жиз­ни 1890–1920 годов.

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