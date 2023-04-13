Выставку Музея Победы «Выжить вопреки» представят в США

Выставка Музея Победы «Выжить вопреки» («Despite everything – Survive!») откроется 18 апреля на площадке Российского культурного центра в Вашингтоне (США). Экспозиция создана на основе материалов из фондов Музея Победы и посвящена одной из самых страшных страниц в истории Второй мировой войны.

«Экспозиция рассказывает о нечеловеческих страданиях, которые пришлось испытать людям в концлагерях, о работе фабрик смерти. Мы стремимся донести правду об этих страницах истории войны во всей ее полноте, чтобы не допустить и мысли о недобросовестных спекуляциях, попытках что-то умолчать или переложить ответственность. Люди должны знать о преступлениях нацистской идеологии, у которой сегодня, к глубочайшему сожалению, вновь возродились последователи», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В экспозицию вошли около 100 оцифрованных материалов. Это фотографии, живопись, графика, изображения предметов из фондов Музея Победы. Зрители увидят живописные полотна художников Ильи Клейнера и Николая Осенева, графику Геннадия Доброва и Александра Цесевича, снимки найденных предметов на местах расстрелов евреев и ужасающие находки из концлагеря Майданека, фотоматериалы из экспозиции в бараке № 14 комплекса «Аушвиц-Биркенау», личные карточки узников концлагерей, рабочие карточки военнопленных и т.д.

На выставке представлена информация об истоках расовой теории нацистов, об их планах по уничтожению людей и создании развитой системы лагерей. Материалы экспозиции наглядно демонстрируют весь ужас существовавшей нацистской системы по уничтожению людей.

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