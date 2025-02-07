Выставку о битве за Заполярье в Музее Победы посетили более 138 тысяч человек

Свыше 138 тысяч человек посмотрели выставку «Северная крепость» в Музее Победы. Временная экспозиция была открыта в преддверии 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и работала с 17 октября 2024 года до начала февраля 2025 года.

«Гости выставки смогли подробно узнать о героической обороне советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, которая продолжалась более трех лет, о ходе боевых действий — сражениях на земле и в небе, о морских операциях, а также о трудовых подвигах мирного населения», — отметили в Музее Победы.

В создании масштабного выставочного проекта приняли участие 10 музеев — Музей Победы, Российский государственный музей Арктики и Антарктики г. Санкт-Петербурга, Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи ЗАТО Александровск, Мурманский областной краеведческий музей и другие музеи Мурманской области.

В экспозицию вошло более 130 подлинных экспонатов — это советское и немецкое вооружение и обмундирование, личные вещи, награды, документы и фотографии героев. Посетителям были представлены подлинные мемориальные доски с судов-участников событий, фрагменты самолетов, модели кораблей. Гостям также показали воссозданную оленью упряжку для перевозки грузов и элементы «формы» воинов оленетранспортных подразделений, фрагмент немецкой канатной дороги, предметы, поставлявшиеся по программе ленд-лиза. О значимости военных действий и беспримерном мужестве солдат свидетельствовали реликвии, найденные в ходе раскопок на местах боев. Экспозицию в Музее Победы дополнили оцифрованные копии живописных и графических работ художников Михаила Успенского и Михаила Новикова, запечатлевших Заполярье в военный период.

Выставка «Северная крепость» создана в рамках цикла «Освобождение». Генеральный информационный партнер — информационное агентство России ТАСС, информационный партнер — радиостанция «Звезда».

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва