Выставка «Калининградцы – Герои Российской Федерации» рассказывает о Героях России - участниках специальной военной операции, чьи биографии связаны с Калининградской областью: Алексее Катериничеве, Владимире Носове, Валерии Паламарчуке, Александре Завадском, Антоне Старостине.

Также посетители могут увидеть плакаты выставки «Время выбрало нас», подготовленные на основе материалов Министерства обороны РФ.

Музей Мирового океана поддержал инициативу Калининградского областного историко-художественного музея и регионального Министерства по культуре и туризму в рамках проекта «Наши герои», разместив на площадке Военно-морского центра экспозицию о подвигах участников специальной военной операции, проявляющих пример чести, верности долгу и любви к Отечеству.

Выставка является прекрасным помощником в проведении «Уроков мужества».

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