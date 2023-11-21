Выставку «Палаты. Кубань» представили во Всероссийском музее декоративного искусства

16 ноября состоялся закрытый предпоказ выставки «Палаты. Кубань» во Всероссийском музее декоративного искусства. Гости окунулись и почувствовали атмосферу Краснодарского края, не только через коллекцию предметов, бережно собранных командой галереи Палаты во время экспедиции летом 2023, а так же через ароматы, визуальный ряд фильма из той же экспедиции и специальное музыкальное оформление выставки. Каждого гостя это тронуло по-своему: кто-то погрузился в состояние ностальгии по родным краям, кто-то по детству, лету и бабушке. Современная и простая подача, через понятный ассоциативный ряд, позволила прикоснуться и прочувствовать культурное наследние, пережить свои эмоции и теплые воспоминания. Абсолютно точно коснуться сердца.

Выставка «Палаты. Кубань» знаменует старт масштабного культурного проекта на юге России. В рамках сотрудничества с группой компаний NEDVEX в 2024г. Палаты откроют на территории нового Курортного городка в г. Сочи культурный центр, состоящий из галереи, многофункциональной ивент-площадки и комплекса отельных номеров.

Экспозиция галереи в новом культурном центре на территории Курортного городка в Сочи будет полностью посвящена декоративному искусству и ремеслам Краснодарского края. Предметы, представленные на выставке во Всероссийском музее декоративного искусства, лягут в основу коллекции будущей галереи. Эту коллекцию команда Палат планирует в дальнейшем пополнять и представлять на выставках как на территории РФ, так и за ее пределами. Большую роль во взаимодействии с аудиторией будет играть многофункциональная ивент-площадка. В ней у жителей и гостей Сочи появится возможность принять участие в круглогодичных мероприятиях с акцентом на традиции, обряды и историю юга России. Полное погружение в специфику региона станет возможно благодаря созданию 17 двухуровневых отельных номеров в локальном стиле. Вдохновением для их дизайна послужит традиционный южный дом. В отделке будут использованы местные материалы и декор в ремесленных техниках от мастеров Кубани. Номера станут доступны как для проживания гостей, так и для резиденций локальных художников.

Это амбициозно и ответственно. Но сначала - выставка.

Фото – Мария БАРАБАНОВА