Выставку «Поколение дворников и сторожей» о героях русского рока продлили до августа

Выставка «Поколение дворников и сторожей», приуроченная к 50-летию отечественного рока, продлена до конца июля. Экспозиция крупнейшей рок-коллекции из архивов писателя и медиапродюсера Александра Кушнира стала одной из самых популярных в истории Ельцин Центра, со дня открытия ее посетило более 18 тысяч человек. В связи с ростом востребованности организаторами было принято решение продлить ее до 30 июля.

Экспозиция разделена на 4 части, которые посвящены ленинградским, уральским, сибирским и московским рок-группам. Среди них ДДТ, «Аквариум», «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Звуки Му», «Гражданская оборона» и другие. На выставке представлено множество редких экспонатов, среди которых рукописи Александра Башлачева, оригинальные документы (дизайн и оформление альбомов) Егора Летова, письма Вячеслава Бутусова и Коли Васина Джону Леннону, музыкальные инструменты Сергея Курёхина, кинокамера Хотиненко и Балабанова, неизвестные фотографии ЧайФа и Наутилуса, оригиналы магнитоальбомов Кино, Зоопарка и Аквариума, а также крупнейшая в стране коллекция рок-самиздата Александра Кушнира и еще более 300 экспонатов.

Уже в эти выходные 15-16 июля в рамках выставки пройдет музыкальный фестиваль «Туча на стилобате» В программе — концерты групп theabc, «Дзинь», «Авангард Леонтьев», Obsadki, «Батины травы», I.luv.u, а также dj-сеты, своп и маркет винила, экскурсии и мастер-классы. Также на период продления запланированы кураторские экскурсии, панельные дискуссии и лекции о роке.

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