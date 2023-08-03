Выставку «Пустая трата времени» представят в Галерее «Наковальня»

Эта выставка посвящена диалогу изобразительного искусства и видеоигр. За несколько десятков лет видеоигры стали полноценной частью культуры, хотя некоторые до сих считают их пустой тратой времени. Тем не менее, уже очевидно, что это мощный инструмент для высказываний на самые разные темы. Отдельные игры сегодня вдохновляют художников так же, как это веками делают литературные сюжеты или исторические события.

В рамках экспозиции представят работы современных российских художников — Димы Горбунова, Александра Крылова, Инны Крыжановской, Антона и Артема Матвеевых, Хассана Мустафина, Михаила Рубанкова, Ани Фельдман. Все они выполнены под влиянием самого технологичного медиума — но при этом в далеких от цифрового искусства техниках.

Интерактивной частью выставки выступят сами игры. Мы познакомим с яркими образцами интерактивного искусства и позволим пережить уникальный игровой опыт, отсылающий к разным эпохам освоения видеоигр в российской повседневности. Будут представлены выдающиеся образцы игрового дизайна — Death Stranding Хидео Кодзимы, Journey Дженовы Чена, Everything Дэвида О’Рейли, а также ряд знаковых игр для выяснения отношений.

Проект «Пустая трата времени» ранее был частично представлен на фестивале «Архстояние 2023»: ряд работ из будущей экспозиции выставлялся на так называемом «игровом сеновале» — павильоне, спроектированном для галереи архитектурным бюро UTRO.

«Для меня эта выставка в нашей галерее — очень важная и личная история. Я играю в видеоигры с 1992 года и еще ребенком осознал, что это важнейшее из искусств для будущего. И то, как это воспринимают творцы современного искусства, в том числе в рамках нашего проекта — очередное этому доказательство!», – говорит Илья Овчаренко, совладелец галереи.

«На игры действительно нужно время, но далеко не всегда это пустая его трата. Они позволяют отвлечься от повседневных проблем и могут подсказать их решение; снять стресс и залечить душевные раны; побыть ребенком. Удовлетворять свой танатос без вреда кому-либо. Делать то, на что мы не способны в реальности, или представлять эту реальность в новой оптике. И они же могут вдохновить художника на создание искусства. В нашем случае — подчеркнуто аналогового: эмоции от этого юного и прогрессивного медиума выражают в техниках с вековой историей. Ну и конечно, мы будем показывать и сами игры — потому что это тоже искусство. Другими словами, будет не только выставка современных художников, но и небольшой музей видеоигр», – рассказывает Стас Ломакин, куратор выставки.

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