Галерея pop/off/art рада представить публике персональную выставку Николая Касаткина (1932—2019) под названием «От штриха до картины». Касаткин — признанный мэтр современного российского искусства, который внес значительный вклад в понимание художественного пространства картины и создал уникальное направление — «концептуальный пейзаж». Данная экспозиция является пятым по счету сольным проектом художника в стенах галереи.

Выставочный проект реализован в рамках программы галереи, призванной раскрывать новые грани творчества художников, чьи работы относятся к категории «наследия». Николай Иванович Касаткин обрел широкую известность как среди ценителей искусства, так и среди профессионального сообщества, прежде всего как выдающийся живописец, что составляло основу его художественной деятельности. Тем не менее, обучение на графическом факультете послужило толчком к освоению им сложнейших техник и проведению смелых экспериментов с материалами, что значительно расширило его творческие возможности.

Экспозиция включает в себя более тридцати работ, созданных в период с 1960-х по 2000-е годы. Эти произведения, выполненные на бумаге и картоне, многие из которых будут представлены публике впервые, демонстрируют весь спектр техник, которыми виртуозно владел Николай Касаткин, от линогравюры до пастели. В центре его внимания по-прежнему оставались художественное пространство картины и построение пейзажа. Камерные по формату произведения несут в себе узнаваемые мотивы и характерные композиционные решения, присущие его крупноформатным живописным полотнам.

Особым открытием для посетителей стала серия абстрактных монотипий 1970-х—1990-х годов, в которых Касаткин исследовал художественную выразительность случайных сочетаний. Некоторые из этих работ носят характер своеобразных посвящений произведениям Михаила Врубеля и его современника Петра Беленка. Разглядывая экспрессивные пятна и линии, рожденные спонтанно, зрители смогут увидеть предложенную кураторами связь между абстрактным и фигуративным искусством.

Николай Иванович Касаткин — известный современный автор, один из художников, переосмысливающих в новом контексте традиционные формы отечественной живописи, а точнее — реалистическое направление в русском искусстве. Эта линия получила наименование «радикального реализма» (В. Пацюков). Основной жанр, в котором он работал — «концептуальный пейзаж». В формах от натурного этюда до «программной» картины он свободно комбинировал мотивы, восходящие к традиции передвижников, и собственные пространственные идеи. Так же, как Эрик Булатов и Олег Васильев, Касаткин работал с пространством картины, объективными принципами её построения, учитывая достижения как искусства авангарда, так и реалистической живописи (в особенности пейзажа XIX столетия), за счёт чего вы работал собственную, узнаваемую и неповторимую линию в искусстве.

Николай Касаткин родился в 19Э2 в деревне Жуково Смоленской области, с 193Э года жил в Москве, однако, начиная с 1983 года, каждое лето проводил на Смоленщине, в деревне Воронцово. В 1959 году окончил МГХИ им. В.И. Сурикова, с 1973 года — член Московского Союза художников. Касаткин являлся участником множества персональных и групповых проектов. Работы художника находятся в коллекциях Sepherot Foundation (Лихтенштейн), Jane Voorhees Zimmerli Art Museum (CLLIA), ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва), ГТГ (Москва), ММСИ (Москва), Фонд поддержки современного искусства «Сфера» (Москва), в ряде коллекций региональных российских музеев и частных собраний. Персональные выставки Касаткина проходили в Государственной Третьяковской галерее (2O15), Музейном центре «Площадь Мира» (2O18), Музее современного искусства PERMM (2O19-2O18), ГЦСИ Арсенал (2O19-2O2O). Художник умер 26 октября 2O19 в Москве.