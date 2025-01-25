Выставку «Школа Рукав» представили в пространстве SEREBRO SPACE

SEREBRO SPACE представляет выставку «Школа Рукав», в которую войдут произведения народного художника СССР Александра Рукавишникова, его сына член-корреспондента РАХ Филиппа Рукавишникова, академика РАХ Айдына Зейналова, а также скульпторов разных поколений, которые учились у Александра Рукавишникова.

Художники: Александр Рукавишников, Филипп Рукавишников, Айдын Зейналов, Федор Абрамов, Полина Абрамова, Дмитрий Алексеев, Алексей Благовестнов, Дмитрий Губанов, Галим Долмогомбетов, Грант Гарибян, Анна Дворянкина, Евгения Дубровина, Ольга Помосова, Лада Рещенко, Кирилл Рахматуллин, Фатима Караханова, Нино Самадашвили, Александр Свиязов, Елена Седова, Евгений Тетерин, Татьяна Титова, Кирилл Чижов.

Первая выставка 2025 года, открывающаяся в культурном пространстве SEREBRO SPACE, продолжает серию кураторских проектов Айдына Зейналова, посвященных творчеству современных российских скульпторов. Новая экспозиция рассказывает о скульптурной школе Александра Рукавишникова — именитого мастера, хорошо известного широкой публике многочисленными монументами Москвы, среди которых памятники Александру II, Федору Достоевскому, Юрию Никулину, Олегу Табакову, Мстиславу Ростроповичу, Муслиму Магомаеву. Заведуя кафедрой скульптуры и композиции в Московском государственном академическом художественном институте им. В.И. Сурикова, Александр Рукавишников за несколько десятилетий воспитал целую плеяду замечательных учеников, ставших востребованными авторами и играющих важную роль в современном художественном мире. Скульптор Александр Свиязов так вспоминает свои ученические годы: «Мне было у кого учиться, перенимать азы скульптуры — у мастера, который внушал нам: объем — основа всего. Профессор Рукавишников со своими учениками уже на первом курсе разговаривает как с художниками, ставит творческие задачи: «А ты слепи так, как ты бы сам хотел, то, что сам любишь. Может, ты фанат футбола или рыбак… Бесконечный поиск не нужен: выбери то, что тебе близко, может быть, в детстве окружало». И свой стиль у меня образовался с помощью Рукавишникова».

В экспозицию войдет около 30 произведений 22 авторов, связанных с мастерской Александра Рукавишникова. К их числу принадлежит и Айдын Зейналов. «Выставки, которые проходят в SEREBRO SPACE, — это в первую очередь дань уважения и благодарности мастерам, которые были моими учителями. Осенью 2024 года мы представляли скульпторов мастерской Цигаля, и я рад, что в начале 2025 года мы показываем срез художников из так называемой Школы “Рукав”. Александр Иулианович Рукавишников в свое время оказал на меня довольно сильное влияние», — отмечает Зейналов. Он покажет на выставке свою раннюю работу «Идущий», которая положила начало его творческой карьере. Именно на нее учитель обратил когда-то особое внимание, и в итоге «Идущий» стал первой скульптурой Зейналова, отлитой в бронзе.

Важным аспектом выставочных проектов в SEREBRO SPACE является знакомство публики с творчеством тех мастеров, что продолжают сейчас взаимодействовать с такими сложными скульптурными материалами, как бронза, камень и дерево, и требующими высокой профессиональной подготовки. Скульпторы Школы «Рукав» в равной мере обладают как навыками работы с традиционными материалами, так и классическим художественным образованием, позволяющим им проявлять свой талант не только в создании реалистических произведений, но и в различных экспериментах с формой. По словам Зейналова, новое культурное пространство в Москве было открыто, в том числе и для того, чтобы «поддержать современных скульпторов, работающих в традиционных техниках, прежде всего молодых, чтобы у них была возможность представить публике свое искусство. Мы надеемся, что наши выставочные проекты получат широкий отклик у зрителя и будут в дальнейшем иметь продолжение».