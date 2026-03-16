Выставку «Тула − Город-Герой» в Музее Победы посетили 220 тысяч человек

Музей Победы подвел итоги работы масштабного выставочного проекта «Тула − Город-Герой». С момента открытия, 5 декабря 2025 года, ее посетили 220 тысяч человек.

«Мы рады, что выставка «Тула − Город-Герой» вызвала огромный интерес у гостей нашего музея. Такая востребованность проекта подтверждает его актуальность и значимость. И это неудивительно, ведь экспозиция представила подлинные свидетельства доблести, стойкости и мужества защитников Тулы, стала важным дополнением в рассказе о героической обороне Москвы», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Открытие экспозиции было приурочено к окончанию Тульской оборонительной операции и началу контрнаступления под Москвой. Разделы выставки рассказывали о героической обороне города, Тульской наступательной операции, о вкладе туляков – тружеников тыла в Победу, и главное – какую роль оборона Тулы сыграла в защите столицы от фашистской захватчиков.

Жителям и гостям столицы представили около 400 экспонатов — подлинных раритетов и оцифрованных материалов из фондов крупнейших федеральных музеев и архивов, а также коллекций организаций и реконструкторов. Это фотографии и документы военных лет, форма и амуниция красноармейцев, оружие и награды, боевые и трудовые знамена, картины и плакаты, фронтовые зарисовки и листовки, находки, найденные поисковиками на полях сражений. Многие из реликвий были впервые представлены в Москве. Посетители музея на Поклонной горе могли увидеть личные вещи известных военачальников Василия Чуйкова, Ивана Болдина, Михаила Бондаренко, простых жителей, отстоявших город, туляков-партизан, действовавших в тылу врага. Посетителям музея на Поклонной горе также представили фронтовые зарисовки, запечатлевшие будни красноармейцев, плакаты и карикатуры военных лет. Истинные сокровища экспозиции — произведения художников, принимавших участие в выставке «Оборона Тулы», которая открылась 22 ноября 1942 года в помещении Тульского областного краеведческого музея. Кроме того, на выставке демонстрировали стрелковое и холодное оружие времен Великой Отечественной войны, а центральное место было отведено подлинной медали «Золотая звезда» города-героя Тула.

В создании масштабной выставки принимали участие Тульское музейное объединение, Тульский государственный музей оружия, Музей Победы, Музей трудовой Славы акционерного общества Машзавод «Штамп», ведомственный музей Управления ФСБ по Тульской области. Выставка была организована при поддержке губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, правительства Тульской области и сенатора РФ Михаила Борщева.