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Выставку «Учитель – ученик: мелодии пути», к 75-летию дипломатических отношений России и Вьетнами представили в РАХ

editor
By editor
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Дао Ван Зунг. Рыбаки. 1993. Холст, масло. 145х186 см. МГАХИ им. В.И. Сурикова, рук. Шепелев Л.В. Фонды МГАХИ
Дао Ван Зунг. Рыбаки. 1993. Холст, масло. 145х186 см. МГАХИ им. В.И. Сурикова. Рук. Шепелев Л.В. Фонды МГАХИ

Российская академия художеств представляет выставку «Учитель – ученик: мелодии пути», приуроченную к 75-летию установления дипломатических отношений России и Вьетнама. В экспозицию войдут около 90 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративного искусства авторов разных поколений. Проект повествует о духовном и нравственном пути становления художника и его сакральной связи с учителем на примере работ крупнейших советских и российских мастеров, среди которых члены Академии художеств СССР и Российской академии художеств, и творчества их учеников — вьетнамских студентов, обучавшихся в российских вузах с 1962 года по настоящее время.

Вьетнамская национальная школа изобразительного искусства столетиями формировалась под влиянием исторических факторов, местных традиций, ландшафтов и врожденного чувства прекрасного, свойственного народам, населяющим эту живописную страну. Появление в 1925 году Французской школы изящных искусств Индокитая в Ханое впервые познакомило вьетнамских художников с живописью западного образца, в частности с масляной живописью на холсте, нашедшей искренний отклик в их сердцах. За небольшой период её существования с 1925 по 1945 год там получило образование 48 живописцев и 7 скульпторов, многие из которых стали выдающимися художниками, педагогами, и вошли в историю мирового искусства.

Однако на фоне стремительных изменений во вьетнамском обществе и роста национально-освободительного движения назрела проблема идейного расхождения модернистской эстетики, веявшей из Парижа с идеями о независимости Вьетнама от чужеземного господства, требовавшей новой культурной политики и пластического языка выражения этих чаяний народа. Обретение Вьетнамом Независимости в 1945 году в результате Августовской революции еще больше усилило интерес творческой интеллигенции к национальному художественному наследию прошлых веков: лаковой миниатюре, живописи на шелковых свитках, многообразию вьетнамских декоративных техник. В 1948 году на Севере Вьетнама состоялась Вторая конференция по литературе и искусству, на которой обсуждались траектории движения вьетнамской культуры на новом этапе истории и её национализация. Изучение опыта зарубежных стран, в том числе СССР, побудило высшее руководство Коммунистической Партии Вьетнама взять опыт советского социалистического реализма за основу построения новой культурной политики. Когда в 1950 году были установлены дипломатические отношения между Вьетнамом и СССР, и, как следствие этого, подписание соглашений «Об обучении граждан Демократической Республики Вьетнам в высших и средних гражданских учебных заведениях СССР» (1955) и «О культурном сотрудничестве» (1957), начался полнокровный культурный обмен между нашими странами.

Нго Мань Лан. В музее. 1960. Холст, масло. ВГИК. рук. Иванов-Вано. Собственность семьи художника
Нго Мань Лан. В музее. 1960. Холст, масло. ВГИК. Рук. Иванов-Вано. Собственность семьи художника

Одним из первых вьетнамских студентов в СССР стал Нго Мань Лан, поступивший в 1956 году во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) на факультет анимации. За годы учебы в Советском Союзе он сформировался не только как талантливейший мультипликатор, но и как живописец. Его серия живописных этюдов из русской глубинки («Русская архитектура», 1958; «Русская женщина в национальном костюме», 19..(?) ) раскрывают типичную для древних русских городов ритмику и колористический строй. Во Вьетнаме Нго Мань Лан стал крупнейшим художником-мультипликатором, педагогом, обучившим не одно поколение студентов, автором трудов по истории и теории мультипликационного искусства Вьетнама («Мультипликационное кино Вьетнама», 1977; «Анимация — восьмой вид искусства», 1999). На его мультфильмах «Приключения кузнечика Мена» (1959), «Приключения котенка Миу» (1970) «Говорящий скворец» (1970), «Сказка о богатыре Зыонге» (1973) и других выросло несколько поколений вьетнамских детей. Его дочь, госпожа Нго Фыонг Ли, бережно сохранила ряд произведений и предоставила часть своей коллекции для выставки в Москве. Связь Нго Мань Лана с Советским Союзом не прекращалась многие годы — в 1984 году он получил степень доцента в СССР. С учителем, Иваном Петровичем Ивановым-Вано, их связывала многолетняя личная дружба, которая впоследствии вдохновила его к созданию рисованной анимации «Аве Мария» (1972).

Тем временем, в самом Вьетнаме, в Центральной плакатной мастерской и Художественном институте в Ханое начали работать советские художники и скульпторы. Одной из ключевых фигур советской помощи в становлении академического художественного образования внутри Вьетнама стал Алексей Петрович Кузнецов — живописец, педагог, директор Ленинградской средней художественной школы с 1952 по 1980 годы. Он провёл в Ханое два года (1960-1962), за которые создал серии живописных произведений, написал с натуры несколько портретов президента Хо Ши Мина (сейчас хранятся в государственных музеях страны), активно участвовал в выставочной деятельности и обучил академическому рисунку и живописи немалое число студентов, самые талантливые из которых отправлялись на учебу в художественные институты СССР.

Наибольшее число одарённых вьетнамских студентов творческих профессий стали выпускниками Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова при Академии художеств СССР (РАХ) – их обучение проходило почти непрерывно с 1956 по 2009 год. Институт выпустил целую плеяду молодых вьетнамских художников и скульпторов, которым повезло учиться у крупнейших советских и российских мастеров. Б.А. Дехтерев, Т.Т. Салахов, Н.А. Пономарев, М.М. Курилко-Рюмин, Л.Н. Шепелев — это далеко не полный список советских художников- академиков Академии художеств СССР и Российской академии художеств, работавших с вьетнамскими студентами.

Первым в МГАХИ в 1956 году приехал Чан Лыу Хай, только что окончивший курс «Антиколониального сопротивления» Художественного института во Вьетбаке, и поступил в мастерскую театрально-декорационной живописи под руководством М.И. Курилко. Впоследствии Чан Лыу Хай стал одним из самых крупных художников Вьетнама, реформатором от искусства, профессором Ханойского Университета изящных искусств с 1962 по 1989 годы и председателем Художественного совета Вьетнамской Ассоциации изящных искусств с 1989 по 1994 год. Дао Чао Хай защитился в 1986 году дипломной работой «Герой» в скульптурной мастерской МГАХИ им. В.И. Сурикова под руководством П.И. Бондаренко. Он по сей день с теплом вспоминает учителя по примеру которого стал скульптором-монументалистом, отразившим в камне героический дух свой Родины.

Чан Нгок Ван. Девушки в национальных одеждах. 1991. Холст, масло. 150х200 см. МГАХИ им. В.И. Сурикова. Рук. Салахов Т.Т. Фонды МГАХИ
Чан Нгок Ван. Девушки в национальных одеждах. 1991. Холст, масло. 150х200 см. МГАХИ им. В.И. Сурикова. Рук. Салахов Т.Т. Фонды МГАХИ

Образы вьетнамского народного искусства, отражающие повседневную жизнь вьетнамцев и их систему символов, плавно перетекали на московские холсты студентов, обретая трехмерную глубину пространства, отточенную анатомию, переносясь на современные улицы городов и обращаясь к современным реалиям, они сохраняли многие принципы вьетнамского традиционного искусства, как золотые фоны в дипломной работе Чана Нгок Вана «Девушки в национальных одеждах» (1991, рук. Т.Т. Салахов), или сюжетный строй бытовых сцен с лубков Донг-хо, чередующих композиционно-закрученные элементы фигур горожан, телег и домов с паузами земли и неба, как это видно в работе Фам Тхи Тху Вана «Без названия» (2008, рук. В.Н. Телин); сцены жизни из рыбацких деревень, характерные для лаковой миниатюры (полиптих Нгуен Нгок Дан «Дни спокойной волны» 2009, рук. В.М. Сидоров; Дао Ван Зунг «Рыбаки», 1993, рук. Л.В. Шепелев); полевые (Чан Куок Тхинь «Сборщик риса», 2007, рук. А.И. Рукавишников) и пахотные работы на буйволах в полях, напоминающие героев Театра на воде «Мальчик на буйволе» или «Пастушок» (Нгуен Хи Хой, серия «Буйволы», 1990, рук. Н.А. Пономарев).

Нгуен Тхи Суань Хань.Рыбаки. 1990. Бумага, офорт. МГАХИ им. В.И. Сурикова. Рук. Пономарев Н.А. Фонды МГАХИ
Нгуен Тхи Суань Хань.Рыбаки. 1990. Бумага, офорт. МГАХИ им. В.И. Сурикова. Рук. Пономарев Н.А. Фонды МГАХИ

Отдельной темой, прямо или косвенно обозначенной, в творчестве вьетнамских студентов стала тема пути, органично вошедшая в название выставки. Путь в статическом пространстве холста является поэтическим отражением движения самого художника и целого народа к самосовершенствованию, духовному развитию, а точная колористическая передача настроения природы подчеркивает смыслы, закладываемые авторами (Фан Хоанг Ань «Прогулка», «Улица летом. Юг», 2008, рук. В.Н. Телин; Чыонг Тьен Ча «Вечер», 2009, рук. Е.Н. Максимов). Путь как измерение достижения истины присутствует во всех религиях Вьетнама и Юго-Восточной Азии — даосизме, буддизме, каодаизме, – с одной, философской, небесной, стороны. С другой, земной путь, зачастую далекий, был ежедневной рутиной миллионов вьетнамцев, многие из которых проделывали путь в сотни километров, чтобы учиться. Самой же популярной и монументальной темой среди вьетнамских художников является героическая тема «борьба Добра и Зла», борьбы за справедливость и непокоримость вьетнамского национального духа. Она отразились как в картинах о вьетнамских войнах ХХ века (Дао Чонг Вьет «Народ и армия едины», 2010, рук. Н.Н. Соломин; Дао Чау Хай «Герой», 1986, рук. П.И. Бондаренко), так и в работах по мотивам вьетнамских легенд и сказаний (полиптих Нгуен Куан Вина «Сказание о Святом Зыонге», 1993, рук. Е.Н. Максимов).

Нгуен Куанг Вин. Сказание о Святом Зыонге. 1993,. Левкас,-темпера. МГАХИ им. В.И. Сурикова. Маст. Е.Н. Макисмова. Фонды МГАХИ
Нгуен Куанг Вин. Сказание о Святом Зыонге. 1993,. Левкас,-темпера. МГАХИ им. В.И. Сурикова. Маст. Е.Н. Макисмова. Фонды МГАХИ
Нгуен Хунь Май. Нгуен Ду Кьеу. Тайное свидание. 1984. Бумага, линогрвюра. МГАХИ им. В.И. Сурикова. Рук. Дехтерев Б.А. Фонды МГАХИ
Нгуен Хунь Май. Нгуен Ду Кьеу. Тайное свидание. 1984. Бумага, линогрвюра. МГАХИ им. В.И. Сурикова. Рук. Дехтерев Б.А. Фонды МГАХИ

Немало вьетнамских студентов стали выпускниками Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Академии художеств СССР (сейчас Санкт-Петербургская Академия художеств им. Ильи Репина). Институт всегда славился своим глубинным подходом к историческим, мифологическим и народным темам, монументальный масштаб которых отразился и в работах студентов из Вьетнама. Эпический полиптих Нгуен Данг Миня «Тхать Сань» (2025, рук. А.С. Заставский) повествует о силе духа юноши, преодолевшего множество преград на пути спасения принцессы; триптих Чан Тунг Аня «Наше время» (2025, рук. А.К. Крылов), воспевает образ матроны Ау Ко и бога Лак Лок Куана, даровавших жизнь и процветание вьетнамской нации. Выпускник мастерской профессора В.С. Песикова, а ныне ассистент-стажёр Чан Дык Мин работает на контрасте с героическими темами. В своей дипломной работе «Вечеринка» (2023) показывает главного героя ушедшим глубоко в свой внутренний мир, вопреки оживленной беседе, музыке и всполохам света вокруг. Его одиночество среди толпы людей подчёркивается посредством холодного колорита, ритмики фигур и символа на стене — традиционной вьетнамской гравюры с изображением карпа.

Чан Дык Мин. Вечеринка. 2023. Холст, масло. 150х130 см. СПАХ им. Ильи Репина. Рук. В.С. Песиков. Собственность автора
Чан Дык Мин. Вечеринка. 2023. Холст, масло. 150х130 см. СПАХ им. Ильи Репина. Рук. В.С. Песиков. Собственность автора

На протяжении нескольких десятилетий вьетнамские студенты также получали образование в Московском государственном художественно-промышленном университете имени С.Г. Строганова. Одним из самых ярких выпускников можно назвать Ле Хыу Тиеп учившегося в мастерской В.А. Ермолова, а после – у М.А. Маркова. В 1975 году он защитил графический диплом из нескольких листов на антивоенные темы, волновавшие его с детства. Как и его кумир студенческих лет, итальянский художник-антифашист Ренато Гуттузо, Тиеп возносил несломленный человеческий дух, распятый на кресте, в область небесного, противопоставляя ему мучителей народа в образе трусливо- пригнувшегося пса или шакала («Узники южновьетнамского режима», 1972). Выпускник монументальной мастерской Кхук Ван Тхонг, защитился в 1988 году мозаичными панно на тему «Музыка и танцы Вьетнама» для Детского комплекса в Ханое. В наши дни МГХПУ продолжает обучать в своих стенах студентов из Вьетнама. Ле Тхи Ван Ань — студентка 4 курса кафедры искусства графики под руководством ведущего российского графика А.И. Архиповой, обратилась к теме «Алисы в стране чудес» (2025), создав серию иллюстраций и дизайн обложки для бессмертного произведения Льюиса Кэрролла.

Выставка покажет те плоды, которые принесло многолетнее межгосударственное сотрудничество в области изобразительного искусства между Россией и Вьетнамом. Образовательные программы показали превосходный результат, взрастив не одно поколение вьетнамских художников с самой крепкой академической базой и широчайшим спектром теоретических знаний по многим художественным дисциплинам. Проект позволяет проследить, как национальные изобразительные традиции Вьетнама трансформировались под влиянием российской академической школы в новые реалистические формы, а близкое сходство общечеловеческих ценностей наших народов позволило культурному обмену между студентами и учителями перерасти в крепкую дружбу.

Управление информации (пресс-служба) РАХ на основе статьи куратора выставки, члена-корреспондента РАХ К.Соповой

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