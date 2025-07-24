Выставку «Учитель – ученик: мелодии пути», к 75-летию дипломатических отношений России и Вьетнами представили в РАХ

Российская академия художеств представляет выставку «Учитель – ученик: мелодии пути», приуроченную к 75-летию установления дипломатических отношений России и Вьетнама. В экспозицию войдут около 90 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративного искусства авторов разных поколений. Проект повествует о духовном и нравственном пути становления художника и его сакральной связи с учителем на примере работ крупнейших советских и российских мастеров, среди которых члены Академии художеств СССР и Российской академии художеств, и творчества их учеников — вьетнамских студентов, обучавшихся в российских вузах с 1962 года по настоящее время.

Вьетнамская национальная школа изобразительного искусства столетиями формировалась под влиянием исторических факторов, местных традиций, ландшафтов и врожденного чувства прекрасного, свойственного народам, населяющим эту живописную страну. Появление в 1925 году Французской школы изящных искусств Индокитая в Ханое впервые познакомило вьетнамских художников с живописью западного образца, в частности с масляной живописью на холсте, нашедшей искренний отклик в их сердцах. За небольшой период её существования с 1925 по 1945 год там получило образование 48 живописцев и 7 скульпторов, многие из которых стали выдающимися художниками, педагогами, и вошли в историю мирового искусства.

Однако на фоне стремительных изменений во вьетнамском обществе и роста национально-освободительного движения назрела проблема идейного расхождения модернистской эстетики, веявшей из Парижа с идеями о независимости Вьетнама от чужеземного господства, требовавшей новой культурной политики и пластического языка выражения этих чаяний народа. Обретение Вьетнамом Независимости в 1945 году в результате Августовской революции еще больше усилило интерес творческой интеллигенции к национальному художественному наследию прошлых веков: лаковой миниатюре, живописи на шелковых свитках, многообразию вьетнамских декоративных техник. В 1948 году на Севере Вьетнама состоялась Вторая конференция по литературе и искусству, на которой обсуждались траектории движения вьетнамской культуры на новом этапе истории и её национализация. Изучение опыта зарубежных стран, в том числе СССР, побудило высшее руководство Коммунистической Партии Вьетнама взять опыт советского социалистического реализма за основу построения новой культурной политики. Когда в 1950 году были установлены дипломатические отношения между Вьетнамом и СССР, и, как следствие этого, подписание соглашений «Об обучении граждан Демократической Республики Вьетнам в высших и средних гражданских учебных заведениях СССР» (1955) и «О культурном сотрудничестве» (1957), начался полнокровный культурный обмен между нашими странами.

Одним из первых вьетнамских студентов в СССР стал Нго Мань Лан, поступивший в 1956 году во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) на факультет анимации. За годы учебы в Советском Союзе он сформировался не только как талантливейший мультипликатор, но и как живописец. Его серия живописных этюдов из русской глубинки («Русская архитектура», 1958; «Русская женщина в национальном костюме», 19..(?) ) раскрывают типичную для древних русских городов ритмику и колористический строй. Во Вьетнаме Нго Мань Лан стал крупнейшим художником-мультипликатором, педагогом, обучившим не одно поколение студентов, автором трудов по истории и теории мультипликационного искусства Вьетнама («Мультипликационное кино Вьетнама», 1977; «Анимация — восьмой вид искусства», 1999). На его мультфильмах «Приключения кузнечика Мена» (1959), «Приключения котенка Миу» (1970) «Говорящий скворец» (1970), «Сказка о богатыре Зыонге» (1973) и других выросло несколько поколений вьетнамских детей. Его дочь, госпожа Нго Фыонг Ли, бережно сохранила ряд произведений и предоставила часть своей коллекции для выставки в Москве. Связь Нго Мань Лана с Советским Союзом не прекращалась многие годы — в 1984 году он получил степень доцента в СССР. С учителем, Иваном Петровичем Ивановым-Вано, их связывала многолетняя личная дружба, которая впоследствии вдохновила его к созданию рисованной анимации «Аве Мария» (1972).

Тем временем, в самом Вьетнаме, в Центральной плакатной мастерской и Художественном институте в Ханое начали работать советские художники и скульпторы. Одной из ключевых фигур советской помощи в становлении академического художественного образования внутри Вьетнама стал Алексей Петрович Кузнецов — живописец, педагог, директор Ленинградской средней художественной школы с 1952 по 1980 годы. Он провёл в Ханое два года (1960-1962), за которые создал серии живописных произведений, написал с натуры несколько портретов президента Хо Ши Мина (сейчас хранятся в государственных музеях страны), активно участвовал в выставочной деятельности и обучил академическому рисунку и живописи немалое число студентов, самые талантливые из которых отправлялись на учебу в художественные институты СССР.

Наибольшее число одарённых вьетнамских студентов творческих профессий стали выпускниками Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова при Академии художеств СССР (РАХ) – их обучение проходило почти непрерывно с 1956 по 2009 год. Институт выпустил целую плеяду молодых вьетнамских художников и скульпторов, которым повезло учиться у крупнейших советских и российских мастеров. Б.А. Дехтерев, Т.Т. Салахов, Н.А. Пономарев, М.М. Курилко-Рюмин, Л.Н. Шепелев — это далеко не полный список советских художников- академиков Академии художеств СССР и Российской академии художеств, работавших с вьетнамскими студентами.

Первым в МГАХИ в 1956 году приехал Чан Лыу Хай, только что окончивший курс «Антиколониального сопротивления» Художественного института во Вьетбаке, и поступил в мастерскую театрально-декорационной живописи под руководством М.И. Курилко. Впоследствии Чан Лыу Хай стал одним из самых крупных художников Вьетнама, реформатором от искусства, профессором Ханойского Университета изящных искусств с 1962 по 1989 годы и председателем Художественного совета Вьетнамской Ассоциации изящных искусств с 1989 по 1994 год. Дао Чао Хай защитился в 1986 году дипломной работой «Герой» в скульптурной мастерской МГАХИ им. В.И. Сурикова под руководством П.И. Бондаренко. Он по сей день с теплом вспоминает учителя по примеру которого стал скульптором-монументалистом, отразившим в камне героический дух свой Родины.

Образы вьетнамского народного искусства, отражающие повседневную жизнь вьетнамцев и их систему символов, плавно перетекали на московские холсты студентов, обретая трехмерную глубину пространства, отточенную анатомию, переносясь на современные улицы городов и обращаясь к современным реалиям, они сохраняли многие принципы вьетнамского традиционного искусства, как золотые фоны в дипломной работе Чана Нгок Вана «Девушки в национальных одеждах» (1991, рук. Т.Т. Салахов), или сюжетный строй бытовых сцен с лубков Донг-хо, чередующих композиционно-закрученные элементы фигур горожан, телег и домов с паузами земли и неба, как это видно в работе Фам Тхи Тху Вана «Без названия» (2008, рук. В.Н. Телин); сцены жизни из рыбацких деревень, характерные для лаковой миниатюры (полиптих Нгуен Нгок Дан «Дни спокойной волны» 2009, рук. В.М. Сидоров; Дао Ван Зунг «Рыбаки», 1993, рук. Л.В. Шепелев); полевые (Чан Куок Тхинь «Сборщик риса», 2007, рук. А.И. Рукавишников) и пахотные работы на буйволах в полях, напоминающие героев Театра на воде «Мальчик на буйволе» или «Пастушок» (Нгуен Хи Хой, серия «Буйволы», 1990, рук. Н.А. Пономарев).

Отдельной темой, прямо или косвенно обозначенной, в творчестве вьетнамских студентов стала тема пути, органично вошедшая в название выставки. Путь в статическом пространстве холста является поэтическим отражением движения самого художника и целого народа к самосовершенствованию, духовному развитию, а точная колористическая передача настроения природы подчеркивает смыслы, закладываемые авторами (Фан Хоанг Ань «Прогулка», «Улица летом. Юг», 2008, рук. В.Н. Телин; Чыонг Тьен Ча «Вечер», 2009, рук. Е.Н. Максимов). Путь как измерение достижения истины присутствует во всех религиях Вьетнама и Юго-Восточной Азии — даосизме, буддизме, каодаизме, – с одной, философской, небесной, стороны. С другой, земной путь, зачастую далекий, был ежедневной рутиной миллионов вьетнамцев, многие из которых проделывали путь в сотни километров, чтобы учиться. Самой же популярной и монументальной темой среди вьетнамских художников является героическая тема «борьба Добра и Зла», борьбы за справедливость и непокоримость вьетнамского национального духа. Она отразились как в картинах о вьетнамских войнах ХХ века (Дао Чонг Вьет «Народ и армия едины», 2010, рук. Н.Н. Соломин; Дао Чау Хай «Герой», 1986, рук. П.И. Бондаренко), так и в работах по мотивам вьетнамских легенд и сказаний (полиптих Нгуен Куан Вина «Сказание о Святом Зыонге», 1993, рук. Е.Н. Максимов).

Немало вьетнамских студентов стали выпускниками Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Академии художеств СССР (сейчас Санкт-Петербургская Академия художеств им. Ильи Репина). Институт всегда славился своим глубинным подходом к историческим, мифологическим и народным темам, монументальный масштаб которых отразился и в работах студентов из Вьетнама. Эпический полиптих Нгуен Данг Миня «Тхать Сань» (2025, рук. А.С. Заставский) повествует о силе духа юноши, преодолевшего множество преград на пути спасения принцессы; триптих Чан Тунг Аня «Наше время» (2025, рук. А.К. Крылов), воспевает образ матроны Ау Ко и бога Лак Лок Куана, даровавших жизнь и процветание вьетнамской нации. Выпускник мастерской профессора В.С. Песикова, а ныне ассистент-стажёр Чан Дык Мин работает на контрасте с героическими темами. В своей дипломной работе «Вечеринка» (2023) показывает главного героя ушедшим глубоко в свой внутренний мир, вопреки оживленной беседе, музыке и всполохам света вокруг. Его одиночество среди толпы людей подчёркивается посредством холодного колорита, ритмики фигур и символа на стене — традиционной вьетнамской гравюры с изображением карпа.

На протяжении нескольких десятилетий вьетнамские студенты также получали образование в Московском государственном художественно-промышленном университете имени С.Г. Строганова. Одним из самых ярких выпускников можно назвать Ле Хыу Тиеп учившегося в мастерской В.А. Ермолова, а после – у М.А. Маркова. В 1975 году он защитил графический диплом из нескольких листов на антивоенные темы, волновавшие его с детства. Как и его кумир студенческих лет, итальянский художник-антифашист Ренато Гуттузо, Тиеп возносил несломленный человеческий дух, распятый на кресте, в область небесного, противопоставляя ему мучителей народа в образе трусливо- пригнувшегося пса или шакала («Узники южновьетнамского режима», 1972). Выпускник монументальной мастерской Кхук Ван Тхонг, защитился в 1988 году мозаичными панно на тему «Музыка и танцы Вьетнама» для Детского комплекса в Ханое. В наши дни МГХПУ продолжает обучать в своих стенах студентов из Вьетнама. Ле Тхи Ван Ань — студентка 4 курса кафедры искусства графики под руководством ведущего российского графика А.И. Архиповой, обратилась к теме «Алисы в стране чудес» (2025), создав серию иллюстраций и дизайн обложки для бессмертного произведения Льюиса Кэрролла.

Выставка покажет те плоды, которые принесло многолетнее межгосударственное сотрудничество в области изобразительного искусства между Россией и Вьетнамом. Образовательные программы показали превосходный результат, взрастив не одно поколение вьетнамских художников с самой крепкой академической базой и широчайшим спектром теоретических знаний по многим художественным дисциплинам. Проект позволяет проследить, как национальные изобразительные традиции Вьетнама трансформировались под влиянием российской академической школы в новые реалистические формы, а близкое сходство общечеловеческих ценностей наших народов позволило культурному обмену между студентами и учителями перерасти в крепкую дружбу.

Управление информации (пресс-служба) РАХ на основе статьи куратора выставки, члена-корреспондента РАХ К.Соповой