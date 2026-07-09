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Москва

Выставку «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа» представили в Третьяковской галерее

By: editor

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Художник Виктор Борисов-Мусатов

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Борисов-Мусатов – художник из снов. Умиротворяющих, печальных, тревожных и гармоничных. Он вошёл в историю отечественной живописи символистом, мечтателем, запечатлевшим в живописи уход русских дворянских гнезд. Он был действительно гармоничен, и выставка предлагает увидеть эту гармонию.

Рождение картины, образа начинается с зарисовок, этюдов. Борисов-Мусатов владел художественной техникой превосходно, а ещё он вовлёк в творчество искусство ремесла – гобелена, фотографии. Его картины полны тишины, безмятежного спокойствия, задумчивости в сновидении.

В экспозиционных залах представлены работы художника из разных музеев страны – география обширна – от Владивостока до Санкт-Петербурга, есть и работы из республики Беларусь (Минск). Отдельный зал посвящён неосуществленному проекту – эскизам монументальных панно для особняка Александры Дерожинской, расположенном в Кропоткинском переулке Москвы. Здание было построено по проекту Фёдора Шехтеля (сейчас – посольство Австралии), Александра Дерожинская была дочерью купца-старообрядца 1-й гильдии, владельца текстильных фабрик.

Борисов-Мусатов – художник символизма, предвосхитивший, однако, и более поздние направления в искусстве – импрессионизм, экспрессию, авангард. Мастер, который не боялся эксперимента.

Марина АБРАМОВА

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