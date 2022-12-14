Выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК и РОО «Мастер-Класс» открыли выставку «Опыты»

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Выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК и РОО «Мастер-Класс» проводят выставку «Опыты». На выставке будут представлены графические работы двух художников: Александра Гневушева и Кирилла Опухлого.

Демонстрация графики «Опыты» продолжает серию тематических выставок в совместном проекте двух живописцев - Александра Гневушева и Кирилла Опухлого.

В контрасте белого и черного, их равновесии, движении, соподчинении и ритме авторы видят основу для композиционного построения картины. В экспозиции представлены графические работы разных лет.

«В графике есть что-то принципиальное в сознательном ограничении средств выражения. В жизни так же сложно обойтись без полутонов и назвать одно черным, другое белым, не смешивая их до многочисленных серых», – рассказывает Александр Гневушев.

«Графическое начало (соотношение «черного» и «белого») является основой любой композиции. Характер сочетания линии и пятна, а также тональная гармония определяет эстетику автора», – говорит Кирилл Опухлый.

Вход на выставку свободный.

Так как рисунок является отцом наших трех искусств — архитектуры, скульптуры и живописи, то он, происходя от разума, извлекает из множества вещей всеобщее суждение, подобное форме или же идее всех природных вещей, которая вполне единственная по своим мерам.

Джорджо Вазари

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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