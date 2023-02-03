Выставочную экспозицию Императорского Монетного Двора, посвященную Сталинградской битве, представили в парке «Патриот»

1 февраля в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» открылась совместная выставка Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации и Императорского Монетного Двора, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве. Экспозиция продлится до 15 февраля.

Выставочная экспозиция, предоставленная Музеем, включает в себя уникальные артефакты периода Великой Отечественной войны, а коллекции Императорского Монетного Двора через призму современного медальерного искусства рассказывают о важности сохранения исторической памяти, верности традициям и чувстве долга перед подвигом народа.

Посетители выставки смогут ознакомиться с легендарными коллекциями Императорского Монетного Двора и несколькими особо ценными и редкими памятными медалями из драгоценных металлов.

Коллекционеров-фалеристов заинтересует уникальное собрание орденов, без которых невозможно представить историю воинской славы России. Коллекцию открывает орден «Победа» – наивысшая и самая редкая награда среди советских военных знаков отличия, а продолжают серию ордена Святого Георгия, Красного Знамени, Александра Невского и другие воинские ордена Великой Отечественной войны.

Центральное место в экспозиции занимает разработанная под руководством музея-заповедника «Сталинградская битва» и Музея Победы коллекция памятных медалей «Битва за Сталинград». Коллекция состоит из пяти медалей, каждая из которых повествует о самых ярких составляющих на пути к Победе: медали «Бессмертна память Сталинграда», «Ни шагу назад!», «Дом солдатской славы», «Полководцы Сталинградской битвы» и «Боевая машина “катюша”».

Любители военной техники по достоинству оценят коллекцию «Легендарное оружие», которая отражает всю мощь оборонной промышленности того периода.

Представленная серия «Пять великих сражений», выполненная в технике «чернение», является объединяющим элементом всех знаковых битв. В серию входят медали «Битва за Москву», «Сталинградская битва», «Курская битва», «Снятие блокады Ленинграда» и «Штурм Берлина».

Военно-историческая тема занимает в медальерном искусстве значительное место. Следуя этой традиции, Императорский Монетный Двор пополняет и расширяет свои коллекции, посвященные ратному подвигу и славным победам наших отцов в Великой Отечественной войне. Каждая подобная медаль представляет собой тематическую миниатюру, своеобразный синтез исторических знаний, геральдических условностей и ювелирной техники.

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