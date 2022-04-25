Выставочный проект «Ангелы» представили в Эрьзя-центре

В «Эрьзя-центре» на Автозаводской открылся выставочный проект «Ангелы»: живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства российских живописцев, подготовленные специально для выставки.

На выставке представлены работы 20 художников в разных жанрах, лейтмотивом, объединяющим полотна стали образы ангелов – не канонические, но светлые, гармоничные, призванные продемонстрировать стремление к нравственному, высокому, доброму.

На вернисаже выставки будет презентована картина российского художника, профессора живописи Андрея Полякова, участника множества российских выставок, зарекомендовавшего себя как искусного портретиста, умеющего передать не только портретное сходство, но и характер персонажей.

Проект проходит при поддержке Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи и арт-проекта «Ангелы мира».

«Эрьзя-центр» — арт-пространство, открывшее свои двери в конце ноября 2021 года, поощряющее творчество молодых мастеров и предоставляющее выставочные возможности представителям разных направлений и жанров искусства. Вместе с тем, главная экспозиция центра – коллекция уникальных слепков выдающегося русского скульптора ХХ века Степана Эрьзи. Все экспонаты коллекции центра собирались в течение 15 лет экспертами Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи.

Выставка «Ангелы» в «Эрьзя-центре» продлится до 15 мая 2022 года.

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