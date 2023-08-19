Выставочный проект «Искусство и спорт» представили на Фестивале «Таврида.АРТ»

В Академии творческих индустрий «Меганом» состоялась презентация выставки «Искусство и спорт». Экспозиция посвящена отображению спортивной культуры, достижений и идеи здорового образа жизни через призму современного и советского искусства.

В рамках проекта «Искусство и спорт» авторы ищут образы, поддерживающие идеи состязательности, стремления к достижению, заботы о себе через движение и спорт. Еще со времен античности мастера черпают вдохновение в фигурах атлетов, стремящихся к совершенству духа и тела через дисциплину физических нагрузок. В нашей стране сочетание искусства и спорта наиболее выразилось в работах советских мастеров, отображающих красоту свободного движения.

В экспозиции представлены 97 произведений художников из России и стран СНГ, среди которых резиденты арт-кластера. Произведения обращаются к разным видам искусства: от живописи до NFT. Кроме того, на выставке можно увидеть работы художников-соцреалистов, представляющих старшее поколение творцов, интересующихся теми же вопросами, что и 50 лет назад и даже раньше. Через соединение поколений авторы стремятся показать принципы наследования в искусстве и сравнить более чем вековой подход к теме выставки. Произведения советского соц-арта предоставлены партнером проекта — галереей «Веллум».

Идея проекта «Искусство и спорт» принадлежит автору и ведущему медиапроекта «ARTпатруль» Юрию Омельченко. Наблюдая за тандемом искусствоведа Анастасии Постригай и спортсмена Юрия Постригай, он заметил, насколько органично искусство и спорт дополняют друг друга в реальности.

«Убежден, что проект «Искусство и Спорт» необходим нашей стране. Объединить красоту физическую и духовную, открыть новые имена в искусстве, а также показать спорт глазами художников — вот главная цель проекта, которую мы стремились достичь», — говорит Юрий Омельченко.

Выставка охватывает разные виды спорта, подчеркивая его немаловажное значение в современном мире. Теперь симбиоз творчества и спорта можно увидеть, посетив экскурсии по выставке «Искусство и спорт» в Академии творческих индустрий «Меганом» на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ».

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