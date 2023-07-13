Выставочный центр «АРТ-ЭКСПО» на «Тавриде» станет крупнейшим в Крыму

Открытие современного выставочного центра «АРТ-ЭКСПО» станет одним из самых значимых событий в рамках Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», который пройдет с 17 по 21 августа. Специально оборудованный павильон станет площадкой для презентаций лучших достижений и практик регионов, арт-резиденций и учебных заведений страны. Тема этого сезона «Было. Есть. Будет» отражает развитие творчества, образования и культурного кода каждого участника выставки.

В этом году специально для ежегодной выставки будет создано выставочное пространство «АРТ-ЭКСПО». Конструкция площадью 3500 квадратных метров и 12 метров высотой будет расположена между пляжем «Ракета» и академией «Меганом». Более 20 партнеров готовят уникальные выставочные стенды, в их числе представители регионов, творческих вузов страны, арт-резиденций и многие другие.

«„АРТ-ЭКСПО“ будет работать с 17 по 21 августа с 10:00 до 19:00 — вход для всех свободный. В программе традиционно участники представят свои достижения и лучшие практики в сфере творческих индустрий. Для участников фестиваля подготовлены лекции, мастер-классы, кинопросмотры, VR-презентации, творческие номера, театральные перфомансы, арт-объекты, фотозоны, дегустации и другие активности», — отмечает Дарья Иодо.

Специально оборудованный павильон станет площадкой̆ для творческих презентаций лучших достижений и практик. Тема этого сезона: «Было. Есть. Будет» — символ основных этапов развития творчества, образования и культурного кода каждого экспонента, представленного на выставке. Участники «АРТ-ЭКСПО» представят путь изменений и вектор развития своего региона или проекта в будущем, проведут презентации своих стендов и представят номера общей шоу-программы.

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