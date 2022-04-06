Взлеты и падения легендарного советского чемпиона: фильм «Мистер Нокаут» покажут на IVI

С 6 апреля 2022 года подписчики онлайн-кинотеатра IVI смогут увидеть спортивную драму «Мистер Нокаут» о судьбе выдающегося советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр.

В основе сюжета — самые важные моменты жизни чемпиона – детские годы, учеба в Ташкентском суворовском училище и служба курсантом-пограничником, его первые спортивные успехи и первые неудачи, а также отношения с тренером «Динамо» Григорием Кусикьяцем, который привел Попенченко к главным победам его жизни. Зрители увидят, что любые победы в этой жизни приходят через преодоление себя, через борьбу со своими страхами и сомнениями.

Главную роль в кинокартине исполнил Виктор Хориняк («Последний богатырь»), а роль тренера Кусикьянца досталась Сергею Безрукову.

Режиссером фильма выступил Артем Михалков – сын Никиты Михалкова. Премьера состоялась 23 февраля. Зрители отмечают, что фильм получился поучительным и каждый, независимо от возраста, сможет извлечь из него полезный для себя урок.

Директор по контенту Иван Гринин: «По результатам смотрения Олимпиады мы можем смело сказать, что среди подписчиков онлайн-кинотеатра IVI есть немало любителей спорта, интересующихся его историей. Биографическая история легендарного советского боксера Валерия Попенченко строится вокруг дуэта тренера и ученика, роль которых прекрасно исполнили Виктор Хориняк и Сергей Безруков. Отдельно хочется выделить игру Ангелины Стречиной, она исполнила роль Тани – невесты Валерия Попенченко. Мне кажется, спортивная драма «Мистер Нокаут», основанная на реальных событиях, обязательно понравится нашим зрителям».

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