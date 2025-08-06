White Queen: «Пусть мои страхи останутся в тайне»

Она – яркая и неординарная певица, которая не боится говорить правду и экспериментировать со звуком. Ее музыка – это коктейль из смелых текстов, запоминающихся мелодий и актуальных ритмов, отражающих дух современной жизни. White Queen не просто поет, она рассказывает истории, заставляя задуматься и почувствовать. Когда она решила заниматься музыкой, что ее вдохновляет сегодня и каким она видит свое будущее, певица рассказала в эксклюзивном интервью.

– Расскажите немного о себе, о своем жизненном пути, который привел вас к музыке.

– Я на сцене с самого детства. Мой путь начался в известном детском музыкальном коллективе — театре-студии «Непоседы». Там меня научили всему, что должен знать и уметь настоящий артист: вокал, хореография, сольфеджио, актерское мастерство, а также сценическая речь.

– Как вы решили стать певицей? Что вас вдохновило на это?

– В «Непоседах» мы выступали с большими звездами, такими как Дима Билан, Сергей Лазарев, Нюша… Именно тогда я поняла, что в будущем хочу достичь таких же высот, как они. После сдачи ЕГЭ я ушла в сольную карьеру и вплотную занялась творчеством.

– Какие у вас хобби и интересы вне музыки?

– Я 13 лет профессионально занималась большим теннисом. Сейчас же играю в свободное время с моими друзьями-артистами, в последний раз с Артемом Ивановым, солистом группы «Инь-Ян». Стараюсь поддерживать форму и занимаюсь конным спортом, потому что обожаю лошадей. Также веду блог в социальных сетях о своей жизни.

– Как бы вы описали свой характер? Какие черты помогают в карьере?

– Мне в жизни помогают такие качества, как стрессоустойчивость, коммуникабельность, а также оптимизм. Как и все Тельцы, я достаточно упрямая и всегда иду к своей цели до конца, несмотря на все трудности.

– Как вы справляетесь со стрессом и давлением, связанными с публичной жизнью?

– Я люблю находиться в центре внимания, поэтому сильного дискомфорта не испытываю. От стресса мне хорошо помогает шоппинг или просмотр сериала.

– Как вы поддерживаете баланс между личной жизнью и работой?

– Я все тщательно планирую и стараюсь распределить свое время так, чтобы была возможность уделить время близким.

– Что для вас самое важное в жизни?

– Самое важное — это семья и здоровье, а также гармония с самим собой и понимание того, что ты находишься там, где должен быть.

– Какое самое большое достижение в вашей карьере на данный момент?

– Мои треки «Time to rave», «Застольная», а также «Дорога домой» долгое время занимали первые строчки топ-чартов Spotify в Казахстане и Беларуси.

– Какие у вас самые большие страхи и как вы с ними боретесь?

– Я не привыкла проявлять слабость, поэтому пусть мои страхи останутся в тайне. Что касается фобий — это, наверное, высота и насекомые.

– Какую роль в вашей жизни играет музыка?

– На данный момент она занимает большую часть моей души и времени. Я живу музыкой, даже перед сном репетирую свои новые треки в наушниках перед зеркалом.

– Как вы относитесь к критике?

– Я отношусь положительно к критике от людей, которые уже чего-то добились в творческом плане и могут аргументировать свою точку зрения. Я всегда слушаю разные мнения, но делаю по-своему, как чувствую.

– Что вы считаете своим самым большим провалом и чему вы научились из этого?

– Я никогда ни о чем не жалею. Все, что не делается, — все к лучшему.