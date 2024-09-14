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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Wink.ru поделился фрагментом комедийной драмы «Между нами химия» с Сашей Бортич и Евгением Сангаджиевым

editor
By editor
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Сегодня на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялся показ двух первых серий драмеди Wink.ru «Между нами химия» с Сашей Бортич, Никитой Ефремовым, Евгением Сангаджиевым и Павлом Ворожцовым в главных ролях. Сериал расскажет о матери-одиночке, которая, узнав о серьезном диагнозе, решает наверстать упущенное и найти мужчину, которому может доверить не только детей, но и свое сердце. Режиссером и автором идеи сериала выступила Карина Чувикова («Нина»). Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а его телевизионный показ — на канале СТС. Делимся фрагментом проекта.

Гостям фестиваля восьмисерийное драмеди представили директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru и председатель попечительского совета фестиваля «Новый сезон» в этом году Александр Косарим, актеры Саша Бортич и Кузьма Котрелев, режиссер Карина Чувикова, креативный продюсер Алина Тяжлова, а также генеральный продюсер сериала Михаил Врубель.

По словам режиссера Карины Чувиковой, идея сериала появилась, когда в одной социальной сети она прочла комментарий женщины о ее тяжелом заболевании и о детях, которых она не хочет оставлять одних: «Эта история про то, что нельзя опускать руки и что в самый темный час может прийти свет. И во многом именно благодаря Саше Бортич эта история такой и получилась. Я надеюсь, после просмотра она оставит у зрителя доброе впечатление и подарит ощущение влюбленности», — говорит Карина.

«Этот проект сделан в огромной любви, он и сам в первую очередь про любовь. Я очень благодарна, что мне дали шанс сыграть эту роль. Редко, когда я испытывала такую фундаментальную уверенность в проекте. Надеюсь, что зрители это тоже почувствуют и увидят. У меня есть одна фраза, которую я несу по жизни — “любовь сильнее всего” и мне кажется, этот проект ее круто отражает», — делится актриса Саша Бортич.

Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Балет», «Фишер» и другие). За производство отвечает кинокомпания «Водород» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии».

Напомним, по сюжету Таня (Саша Бортич) крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам (Нелли Уварова, Павел Ворожцов) и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, кому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач (Евгений Сангаджиев). Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много (Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко).

Роли в сериале также исполнили Нелли Уварова, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Мария Карпова, Илья Лыков, Мирон Проворов и Людмила Юлова.

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