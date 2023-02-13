Winstrike стала чемпионом фиджитал-турнира по Warface и лазертагу

Российская команда Winstrike стала победителем Фиджитал Игр 3 в дисциплине Warface в сочетании с лазертагом. В напряженном финале она обыграла команду Repulse, опередив ее только по дополнительным показателям — 21:20 (10:10, 10:10).

Для цифровой части финала команды выбрали карту «Окраина» и перенеслись в руины разрушенного города. Winstrike лучше начала этот этап и повела 5:2, но Repulse быстро отыгралась — 5:5, после чего соперники долго шли вровень. Winstrike добавила в концовке — 9:7, но дожать Repulse ей не удалось. Цифровой этап завершился вничью — 10:10.

Физический этап финала проходил на площадке лазертага. Winstrike взяла два первых раунда и вновь оторвалась в счете 16:12, на что игроки Repulse ответили тремя победами и впервые в матче повели — 18:16. Но Winstrike выиграла две следующие схватки и перед заключительным боем была впереди — 20:18. Repulse не стала осторожничать в последнем раунде и вновь смогла сравнять счет — 10:10 и 20:20 по итогам двух этапов.

Команды завершили финал не только с одинаковым количеством очков, но и равным количеством фрагов. Исход матча решил третий показатель — Winstrike чаще соперника активировали устройства по сумме 2-х этапов соревнования. Дополнительное условие определения победителя было проговорено с командами на брифинге в преддверии матча.

Победителям достался трофей Фиджитал Игр, а также половина призового фонда — 500 тысяч рублей.

«Была жесткая заруба, равная игра в Warface, равная игра в лазертаге. К лазертагу готовились — пробежки, отжимания. Мне было очень интересно играть. Сам формат “Фиджитал Игр” очень интересный, и аналогов таким соревнованиям просто нет. Это очень круто. Организация была на высшем уровне — и диджитал, и физикал», — поделился эмоциями Артур ПлюшевоеМясо Жабинец из Repulse.

«Первые два пункта — баллы и фраги — у команд были одинаковыми, поэтому судьба чемпионства определилась по количеству установленных цифровых пламеней. Два часа бились — и такая равная была игра. Конечно, физические нагрузки дались тяжелее, чем цифровые. Никакого дисбаланса на карте для лазертага нет. Поэтому и счет равный», — сказал игрок Winstrike Руслан Framer Кулахметов.

Третье место завоевала команда Awinaw, которая обыграла MementoMori (11:5, 12:8). В цифровом этапе блеснул Артем ПраВшаА Маркелычев, который сделал 20 киллов и помог своей команде уверенно победить. На площадке для лазертага роль главного снайпера Awinaw взял на себя Данила Дэниел Абдурахманов, а MementoMori раскрылись только в конце матча.

«Первый день сложился для нас неудачно, был притирочный день, так как мы только привыкали к лазертагу. Вечером собрались командой и готовились к матчу за третье место. Вчера кто-то скрипел, пыхтел от усталости, но все остались довольными. Организация Игр — просто отличная», — отметил Артём ПраВшаА Маркелычев из Awinaw.

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