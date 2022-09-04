XII фестиваль «Органные вечера в Кусково» близится к завершению

10 сентября поклонников творчества Александра Князева ждет новая встреча с любимым музыкантом — на этот раз он выступит здесь в качестве органиста и представит свою интерпретацию клавирных токкат Баха.

Нам известно семь токкат И.С. Баха, которые принято называть клавирными. Это токкаты, написанные композитором в период 1705 — 1714 гг. До сих пор среди исследователей творчества композитора идут споры о том, для какого инструмента они написаны — беспедального органа или клавира.

Иоганн Себастьян Бах всегда находится в центре внимания исполнителя. «Я пытаюсь найти такое прочтение музыки Баха, которое в первую очередь должно быть очень живым. Мне кажется, что музыка Баха потому и гениальна, что она очень современна. Ни в коем случае нельзя устраивать из нее “музей”», – говорит А. Князев.

Строгое и лаконичное название финального концерта фестиваля «И.С. Бах. Великие прелюдии и фуги» помогает слушателям сконцентрироваться на теме, объединяющей не только конкретную концертную программу 17 сентября, но и в целом концепцию фестиваля «Органные вечера в Кусково».

В программе заключительного фестивального вечера семь прелюдий и фуг, которые прозвучат в исполнении одного из лучших российских органистов — Алексея Шевченко.

Откроет программу до минорная композиция, слушатели старшего возраста наверняка помнят ее — в 1997 году под звучание этой музыки провожали в последний путь всеми любимую принцессу Диану. А финальным «аккордом» фестиваля станет Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор. Лучшие слова об этой музыке написаны исследователем творчества И.С. Баха, врачом, искусствоведом и знаменитым общественным деятелем А. Швейцером: «Прелюдия ми-бемоль … должна своими торжественными ритмами и солнечными гармониями изображать величие и безмятежность Вечного Бога; тройная фуга завершает произведение и еще раз напоминает в своих трех частях, что основная догма — это догма Троицы».

Начало концертов в 17.00

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