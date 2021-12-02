XIV ЦЕРЕМОНИЮ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА» СМОТРИТЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ!

По традиции в первый понедельник декабря на сцене Театра Вахтангова самое массовое жюри — многотысячная аудитория поклонников сцены — подведет итоги уходящего театрального сезона и назовет победителей премии зрительских симпатий «Звезда Театрала»-2021, набравших наибольшее число зрительских голосов на сайте премии в 18-ти номинациях.

За четырнадцать лет народной Премии «Звезду Театрала» получили Александр Збруев, Алиса Фрейндлих, Нонна Гришаева, Нина Гуляева, Олег Басилашвили, Валентина Талызина, Светлана Немоляева, Инна Чурикова, Олег Меньшиков, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Юрий Любимов, Юрий Соломин, Марк Розовский, Вера Васильева, Евгений Марчелли, и другие.

География «Звезды Театрала» с каждым годом расширяется. Поклонники театра за границей могут номинировать и выбирать «Лучший русский театр за рубежом». Девять лет назад Дирекция «Звезды Театрала» учредила эту номинацию, которая со временем трансформировалась в Международный фестиваль «Мир русского театра», на который съезжаются коллективы русскоязычных театров из разных стран мира, в том числе лауреаты премии «Звезда Театрала» прошлых лет.

Есть у премии и другие спец-номинации. В прошлом году по просьбам зрителей была введена номинация «Лучший арт-проект онлайн». Особое место продолжает занимать номинация «Лучший социальный проект», которая была учреждена восемь лет назад с целью поддержки и продвижения социально ориентированных акций в театрах.

Лауреаты самой почетной номинации «Легенда сцены» определяются без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал», и утверждаются Общественным советом Премии. В его состав входят заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка и другие. В этом году в номинации «Легенда сцены» будут награждены прославленные театральные деятели Лия Ахеджакова, Нина Ургант, Алексей Бородин и Юрий Григорович.

Режиссер XIV церемонии вручения премии «Звезда Театрала» — Алексей Франдетти. Ведущие — заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Александр Олешко.

XIV торжественная церемония вручения пройдет в Театре Вахтангова в формате Covid-free, также по традиции будет доступна в прямом эфире. Трансляция из театра будет идти на медиа-платформах журнала «Театрал» (сайт, YouTube-канал и соцсети журнала) и других СМИ, которые смогут разместить окно прямой трансляции.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Уже 14 лет её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная аудитория России и зарубежья, номинируя и отбирая лучшие премьерные работы сезона на интернет-портале премии.

КОГДА? 6 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА.

ГДЕ? ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА.

Сбор гостей – 18:30, начало церемонии — 20:00.

Мероприятие Covid-free. Возрастная категория – 12+

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