XOVP, Kirillin Camera Rental и Robohall – объединение усилий и создание новых продуктов

«Коллаборация технологических лидеров, предлагающих современные решения для российского кино- и медиаиндустрии: XOVP — eXtraOrdinary Virtual Production, Kirillin Camera Rental и Robohall — объединение усилий и создание новых продуктов».

Предпраздничный декабрь 2022 года был отмечен ярким событием для ведущих представителей кино и медиаиндустрии — Main Event 2.0. Более пятисот гостей - ярких представители киноиндустрии, ведущих деятелей профильных ассоциаций и объединений, стриминговых сервисов, медиа-групп, собрались на территории дизайн-завода «Флакон» в клубе Urban, чтобы подвести итоги непростого года и расслабиться перед новым профессиональным рывком в 2023 году.

Событие стало точкой отсчета для родившейся коллаборации высокотехнологичных компаний: студии XOVP — eXtraOrdinary Virtual Production, Kirillin Camera Rental и студии креативного инжиниринга Robohall — чья деятельность направлена на создание новых современных решений для съемок любых форм аудиовизуального контента.

Представители компаний — Ростислав Мусаев (генеральный директор студии XOVP), Николай Кириллин (owner Kirillin Camera Rental) и Кирилл Параваев (сооснователь и управляющий партнер Robohall) — рассказали о новых технологичных продуктах, которые появились благодаря слиянию трех разных направлений, поделились планами по созданию новых совместных проектов на предстоящий год, показали шоукейсы с лучшими наработками каждого участника за уходящий, анонсировали предстоящие нетворкинг-сессии для профессионалов кино- и медиаиндустрии.

«Индустрия переживает очень интересный период: на рынок заходят новые технологии, очень стремительно растет качество кино и видео-контента в целом. Приведу пример: более 200 проектов созданы за 2021-2022 год в России с применением технологии Virtual Production, с приростом в 200% в 2022 году соответственно. Это показывает, насколько индустрии сейчас нужны новые продукты и решения, и наш новый технологичный коллаб как раз и нацелен на их создание», - прокомментировал Ростислав Мусаев, генеральный директор студии XOVP.

Одной из основных технологических площадок на Main Event 2.0 стал шоукейс трёх компаний-организаторов, выполненный в стилистике Glambot — популярной во всём мире зоне визуальной активации для кино и медиа-истеблишмента. Глэмбот — это высокоскоростная камера, закрепленная на промышленном роботе, которая снимает гостей в замедленной съемке (рапиде).

«Наша команда ежедневно и не на одном проекте коммуницирует вживую с представителями индустрии на всех уровнях. Такое плотное взаимодействие дает нам живую обратную связь от профессионалов всех уровней - каких решений, техники, кадров сейчас не хватает рынку. И зачастую, есть стыковые вещи, дать которые рынку возможно только через объединение различных направлений в единый готовый продукт. И мы в процессе их генерации и создания», - рассказал Николай Кириллин.

Шоукейс на Main Event 2.0 получился еще технологичнее, чем на Золотом Глобусе или Грэмми — фоном для Глэмбота послужили LED-экраны с виртуальными декорациями на Unreal Engine, которые были синхронизированы с движениями камеры на роборуке. Технология синхронизации движения камеры и виртуального фона — собственная разработка XOVP, Robohall и Kirillin Camera Rental, которая впервые была представлена российскому кинорынку 13 декабря.

В дополнение ко всему, каждый гость мероприятия в реальном времени получал понравившийся ему дубль на Глэмботе в формате готового видео в личные сообщения в Телеграмм. «Еще в 2020 году, когда мы впервые зашли на рынок с первым роботом, мы поняли что наша основная задача — как можно больше рассказывать партнерам о том, что можно делать с высокоточными манипуляторами в киноиндустрии. За 2 года работы мы видим, что выросли сложность задач и требования к роботам на съемочной площадке. Это говорит о том, что у профессионалов видеопроизводства сильно выросли насмотренность и понимание результата, который можно получить с помощью наших инструментов.

В 2022 году произошли два значимых события: наш парк роботов увеличился до 8 единиц и мы познакомились с командами XOVP/Kirillin Camera Rental. Даже в самом высокотехнологичном производстве, главное — люди. Синергия команд и общее желание разрабатывать новые продукты для рынка (в совокупности с большими собственными возможностями) дает невероятные результаты. Мы разработали и анонсировали первые технические решения быстрее, чем придумали название для нашей коллаборации. Пока мы называем это просто «R&D-лаборатория» и генерируем новые продукты, которые сможем презентовать уже весной 2023. А с названием мы потом разберемся». - прокомментировал Кирилл Параваев, сооснователь Robohall.

В рамках события прозвучал анонс значимого события для индустрии — первой премии в области Virtual Production VP AWARDS, запланированной на 2023 год.

Формат события Main Event 2.0 — это, скорее, вечеринка, разминка перед празднованием Нового года. Поддержанию атмосферы способствовали авторские сеты от DJ Cherocky, Kilo и Barbara. Партнерами мероприятия выступили кейтеринг «Ольга Джурик», MUSTHAVE Tobacco, Бренд «Zeppelin» от ЛВЗ «Фортуна» и Kadrobot.

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