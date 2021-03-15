XV Юбилейный Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары» приглашает

С 24 по 27 мар­та 2021 года луч­шие гита­ри­сты Рос­сии, Испа­нии и Ита­лии при­мут уча­стие в XV юби­лей­ном Мос­ков­ском меж­ду­на­род­ном фести­ва­ле «Вир­ту­о­зы гита­ры»; он орга­ни­зо­ван Мос­ков­ской филар­мо­ни­ей и про­хо­дит в Кон­церт­ном зале име­ни Чай­ков­ско­го. Музы­кан­ты испол­нят про­из­ве­де­ния клас­си­че­ских и совре­мен­ных ком­по­зи­то­ров, а так­же про­ве­дут мастер-классы.

24 мар­та фести­валь откро­ет­ся кон­цер­та­ми для гита­ры с оркест­ром. Про­грам­ма вече­ра посвя­ще­на юби­лею двух ком­по­зи­то­ров: Асто­ра Пьяц­цол­лы и Хоаки­на Род­ри­го. В честь 100-летия «вели­ко­го Асто­ра» ита­льян­ский дуэт Джам­па­о­ло Бан­ди­ни (гита­ра) и Чеза­ре Кья­кьярет­та (бан­до­не­он) испол­нит одно из луч­ших его про­из­ве­де­ний – «Четы­ре вре­ме­ни года в Буэнос-Айре­се»; а худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель фести­ва­ля Артём Дер­во­ед пред­ста­вит кон­церт «Кон­чер­тан­то в Буэнос-Айре­се» (посвя­щен Хоаки­ну Род­ри­го) мно­го­лет­не­го сорат­ни­ка Асто­ра Пьяц­цол­лы, гита­ри­ста Качо Тирао. 120-лет­ний юби­лей Хоаки­на Род­ри­го будет так­же отпразд­но­ван «Анда­луз­ским» кон­цер­том для четы­рёх гитар с оркест­ром и зна­ме­ни­тым «Аран­ху­эс­ом»: в нынеш­нем году его испол­нит рос­си­я­нин Ров­шан Мамед­ку­ли­ев. Кон­церт-откры­тие состо­ит­ся при уча­стии Госу­дар­ствен­но­го сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра «Новая Россия».

25 мар­та в про­грам­ме «Вир­ту­о­зов гита­ры» – вечер испан­ской музы­ки. В испол­не­нии Артё­ма Дер­во­еда впер­вые на фести­ва­ле про­зву­чит весь цикл «Зам­ки Испа­нии» Феде­ри­ко Море­но-Тор­ро­бы. Во вто­ром отде­ле­нии уже извест­ный рос­сий­ской пуб­ли­ке испан­ский гита­рист Хосе Мария Гальяр­до дель Рей и дебю­тант фести­ва­ля, гита­рист фла­мен­ко Мигель Анхель Кор­тес (Испа­ния) пред­ста­вят ряд соб­ствен­ных сочинений.

В заклю­чи­тель­ном гала-кон­цер­те 27 мар­та пуб­ли­ка услы­шит соль­ные и ансам­бле­вые выступ­ле­ния гита­ри­стов в испол­не­нии соли­стов фести­ва­ля и спе­ци­аль­ных гостей: Ники­ты Бори­со­глеб­ско­го (скрип­ка) и Ека­те­ри­ны Кор­ни­ши­ной (флей­та).

Пятый год под­ряд фести­валь орга­ни­зу­ет серию бес­плат­ных мастер-клас­сов в Баш­мет Цен­тре, где вир­ту­о­зы гита­ры встре­тят­ся со сту­ден­та­ми и педа­го­га­ми луч­ших музы­каль­ных учеб­ных заве­де­ний России.

Мос­ков­ская филар­мо­ния орга­ни­зу­ет пря­мые онлайн-транс­ля­ции кон­цер­тов фести­ва­ля на сай­те meloman.ru, доступ­ные поклон­ни­кам гитар­ной музы­ки в любой точ­ке мира.

Нача­ло в 19:00.

укра­ли