XVI Большой фестиваль мультфильмов пройдет онлайн и офлайн

XVI Большой фестиваль мультфильмов пройдет с 27 октября по 7 ноября 2022 года онлайн и офлайн.

В этом году БФМ, существующий с 2007 года, представит все многообразие мировой анимации в кинотеатрах Москвы и на специальной платформе multfest.online. Открытие фестиваля традиционно состоится в близкую к Международному дню анимации дату – 27 октября. В этот день в Большом зале киноцентра «Октябрь» будет представлена премьера одного из полнометражных анимационных фильмов.

За двенадцать дней фестиваля в кинотеатрах Москвы зрители смогут увидеть больше трехсот фильмов из конкурсной программы, премьеры полнометражных мультфильмов, специальные тематические подборки авторской анимации, большую программу для детей и родителей. Кинопоказы пройдут в сети кинотеатров КАРО, кинотеатре «Иллюзион», Третьяковской галерее, в Филармонии-2 и на других площадках города.

В 2022 году Большой фестиваль мультфильмов в третий раз организовал конкурс. Для участия в нем был подан 1121 фильм из 80 стран, в тройке лидеров: Россия (186 фильмов), Франция (90 работ) и США (86 фильмов). Селекционная комиссия фестиваля отобрала 205 фильмов, из них 80 картин примут участие в российском национальном конкурсе, 36 – в международном, 51 фильм – в международном конкурсе студенческих фильмов и 38 – в международном конкурсе мультфильмов для детей. Результаты отбора в конкурс сериалов, как и состав членов жюри этого года, будут объявлены в середине сентября. Полный список конкурсных фильмов размещен на сайте: www.multfest.ru. Результаты работы всех трех жюри фестиваля будут объявлены 7 ноября, в этот день состоится закрытие и вручение призов.

«В этом году какое-то беспрецедентное количество хороших российских короткометражек подано на национальный конкурс. И хотя отбор у нас довольно строгий, оказалось, что фильмов, которые хочется взять на фестиваль, набирается на 8 немаленьких программ, такого не было никогда. Конечно, в конкурсе показывать такое количество фильмов невозможно. Так что мы решили в этот раз все-таки сделать шесть конкурсных подборок (в прошлом году их было пять) и еще две подборки показать как внеконкурсную, но тем не менее очень интересную «Панораму новейшей российской анимации», – говорит Дина Годер, программный директор БФМ.

Также на фестивале будут представлены программы «Международная панорама» и «Панорама анимации Ирана» – эти подборки тоже составлены из фильмов, не вошедших в конкурс. Среди других внеконкурсных программ этого года – документальная анимация, «Только для женщин!», ретроспектива фильмов режиссера Леонида Шмелькова и его учеников, а также традиционная программа современной российской анимации для детей, которая будет показана на трех десятках площадок по всему городу.

Как всегда, на БФМ будет большая образовательная программа для детей и взрослых. В пространстве «Фабрики мультфильмов» можно будет поработать над собственной короткометражкой под руководством опытных мастеров. На лекции Юрия Борисовича Норштейна узнать, что такое страх в анимации. Онлайн-встречи с режиссерами фильмов конкурсных программ позволят больше узнать об отобранных работах и о тенденциях в анимации.

На специальной платформе multfest.online можно будет увидеть большую часть программ фестиваля. Наш онлайн-кинотеатр даст возможность присоединиться к фестивалю всем любителям анимации из любой точки России. На платформе будут представлены новые полнометражные фильмы для детей и взрослых, конкурсная и внеконкурсные программы, здесь можно будет присоединиться к онлайн-встречам с известными режиссерами, художниками и продюсерами анимационной индустрии. Абонемент на онлайн-версию фестиваля можно приобрести с 10 сентября.

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