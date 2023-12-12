XVI «Звезда Театрала» назвала имена лауреатов

11 декабря в Театре имени Евг. Вахтангова состоялось торжественное вручение Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Лауреатам, чьи имена определило зрительское голосование, традиционно вручили статуэтки мима, которые уже много лет являются символом зрительской любви. В этом году мимов специально к церемонии изготовили в Студии Дмитрия и Елизаветы Кургановых «Фарфор Маэстро».

«Дирекция премии рассмотрела более 24,5 тысяч предложений, а зрители назвали почти 2000 претендентов на победу в 17 номинациях, – говорит президент Премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков. – Голосование было чрезвычайно активным, и нам очень приятно, что горячую поддержку получили не только известные театры нашей страны, что вполне естественно, но и русские зарубежные театры. В нынешней ситуации это дорогого стоит».

Лучшими спектаклями театрального сезона 2022/23 зрительское жюри признало «Зойкину квартиру» Евгения Писарева в Театре им. Пушкина (номинация «Лучший спектакль. Большая форма»), «Генерала и его семью» Светланы Земляковой в Театре им. Вахтангова («Лучший спектакль. Малая форма»), «Свадьбу Кречинского» Алексея Франдетти в Малом театре («Лучший музыкальный спектакль»), «Остров сокровищ» Александра Коручекова в РАМТе («Лучший спектакль для детей и юношества»).

Лучшим режиссером стал Владимир Панков за постановку «Мандат» по одноименной пьесе Николая Эрдмана в театре Et Cetera, а лучшим директором – Татьяна Архипова, руководящая БДТ им. Товстоногова.

В актерских номинациях победили Евгения Добровольская («Лучшая женская роль» – Татьяна, «Космос». МХТ им. Чехова), Игорь Костолевский («Лучшая мужская роль» – Габито, «Любовь по Маркесу». Театр им. Маяковского), Анна Якунина («Лучшая женская роль второго плана» – Люська, «Бег». «Ленком Марка Захарова»), Игорь Карташёв («Лучшая мужская роль второго плана» – Граф Пален, «Павел I». Театр им. Вахтангова), Юлия Пересильд («Лучшая роль театральной актрисы в кино» – Женя Беляева, фильм «Вызов») и Иван Янковский («Лучшая роль театрального актера в кино» – Евгений Боков, сериал «Фишер»).

Также на церемонии вручили награды Людмиле Максаковой, Василию Бочкареву и Ольге Яковлевой, признанными редколлегией журнала «Театрал» и Общественным советом премии лауреатами в самой почетной номинации «Легенда сцены». В честь каждого из них в родных театрах (Театре им. Вахтангова, Малом театре и МХТ им. Чехова) подготовили специальные выступления, посвятив их своим «Легендам» и всем, кто вместе с ними разделил праздник театра в этот вечер.

Для зрителей «Звезды Театрала» творческий сюрприз подготовила заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра Вероника Думпе, исполнившая «Арию Ларетты». Свои музыкальные номера также представили Екатерина Гусева и аккомпанировавший ей за роялем Павел Коновалов, пианист Владимир Нестеренко.

Впервые по инициативе дирекции премии трансляция церемонии прошла с переводом на русский жестовый язык. Таким образом организаторы премии постарались создать равные возможности для всех зрителей, включая и людей с нарушением слуха, любящих театр и голосующих за своих кумиров. Помогали ведущим в переводе на русский жестовый язык представители московского «Театра Мимики и Жеста».

«Я чрезвычайно рад, что такое масштабное культурное событие как “Звезда Театрала” в этом году стало полностью доступным для зрителей с проблемами слуха. Это очень важный шаг в деле вовлечения инвалидов по слуху в общекультурную среду, и я искренне горд, что наш “Театр Мимики и Жеста” принял участие в подготовке трансляции на русском жестовом языке. Надеюсь, что в ближайшем будущем и другие общероссийские театральные фестивали последуют примеру “Звезды Театрала” и “откроются” для глухих и слабослышащих любителей театра», – подчеркнул Роберт Фомин, директор «Театра Мимики и Жеста».

Ведущими торжественного вечера стали актриса Театра им. Моссовета Екатерина Гусева и актер Театра им. Пушкина Андрей Заводюк. Режиссером церемонии выступил Филипп Гуревич. Он предложил зрителям вовлечься в «игру в церемонию», а ведущим – проявить чувство юмора и самоиронии.

Сверху вниз: фото 1 – Дмитрий ДУБИНСКИЙ, фото 2-7 – Анатолий МОРКОВКИН