XXI Международный фестиваль «Триумф джаза» пройдет в 21 раз!

В 2021 году «Три­умф джа­за» прой­дёт в 21‑й раз! 11, 12 и 13 мар­та в Свет­ла­нов­ском зале Меж­ду­на­род­но­го дома музы­ки высту­пят звез­да евро­пей­ско­го джа­за № 1, тру­бач-вир­ту­оз Тиль Брён­нер, один из самых вос­тре­бо­ван­ных пиа­ни­стов ново­го поко­ле­ния – Эммет Коэн и его Трио, выда­ю­щий­ся аме­ри­кан­ский певец, гита­рист и ком­по­зи­тор Аллан Хар­рис, бес­смен­ный хед­лай­нер Фести­ва­ля — Мос­ков­ский джа­зо­вый оркестр под управ­ле­ни­ем Иго­ря Бут­ма­на, и мно­гие-мно­гие другие!

«Мы под­го­то­ви­ли инте­рес­ную про­грам­му, сде­лав акцент на новых про­ек­тах моло­дых рос­сий­ских джаз­ме­нов: на Фести­ва­ле со сво­и­ми про­грам­ма­ми высту­пят Антон Чеку­ров, Вик­то­рия Кау­но­ва и Илья Моро­зов, Нико­лай Мищен­ко, Сер­гей Дол­жен­ков. А так­же мы очень ждем при­ез­да наших ино­стран­ных гостей, наде­ем­ся, что всё прой­дёт успеш­но и поклон­ни­ки наше­го Фести­ва­ля смо­гут встре­тить­ся с одним из самых талант­ли­вых пиа­ни­стов ново­го поко­ле­ния – Эмме­том Коэном, кото­рый впер­вые в Рос­сии пред­ста­вит своё Трио. Мы с Оркест­ром пред­ста­вим сов­мест­ную про­грам­му с тру­ба­чом-вир­ту­о­зом Тилем Брен­не­ром, кото­рый дол­жен при­е­хать к нам из Гер­ма­нии. Кста­ти гово­ря, Мос­ков­ский джа­зо­вый оркестр, будет высту­пать на Фести­ва­ле все 3 дня с раз­ны­ми соли­ста­ми. Так­же из гостей ожи­да­ем наше­го доро­го­го гостя из США – Алла­на Хар­ри­са и его груп­пу»,- рас­ска­зал Игорь Бутман.

11 мар­та в рам­ках фести­ва­ля высту­пят: Трио Эмме­та Коэна, Сер­гей Дол­жен­ков и его New Blood Big Band, а так­же Игорь Бут­ман, Мос­ков­ский джа­зо­вый оркестр и Олег Аккуратов.

12 мар­та свою про­грам­му пред­ста­вят Аллан Хар­рис и его груп­па, а так­же высту­пят Квар­тет Анто­на Чеку­ро­ва, и Мос­ков­ский джа­зо­вый оркестр под управ­ле­ни­ем Иго­ря Бут­ма­на сов­мест­но с певи­цей Fantine!

13 мар­та на «Три­ум­фе Джа­за» высту­пят Вик­то­рия Кау­но­ва и Сек­стет Ильи Моро­зо­ва, Трио Нико­лая Мищен­ко, сов­мест­ную про­грам­му пред­ста­вят тру­бач-вир­ту­оз Тиль Брен­нер и Мос­ков­ский джа­зо­вый оркестр под управ­ле­ни­ем Иго­ря Бутмана.

За исто­рию Фести­ва­ля мос­ков­ская и петер­бург­ская пуб­ли­ка смог­ла уви­деть и услы­шать музы­кан­тов, чье появ­ле­ние в Рос­сии было слож­но пред­ста­вить – по при­гла­ше­нию Иго­ря Бут­ма­на перед мело­ма­на­ми пред­ста­ли леген­ды миро­вой джа­зо­вой сце­ны, объ­еди­нив­шие поко­ле­ния и куль­ту­ры: Элвин Джонс, Гэри Бер­тон, Джо Лова­но, Мак­кой Тай­нер, Майк Стерн, Бил­ли Коб­эм, Лар­ри Кори­элл, Ли Рите­на­ур, Джо­шуа Ред­ман, Ди Ди Бри­джу­о­тер, Ахмад Джа­мал, Рэн­ди Брек­кер, Тутс Тиле­манс, Джи­но Ванел­ли, Ли Кониц, Take6, Лен­ни Уайт, Рой Хэйнз, Дэйв Хол­ланд, Рой Хар­гро­ув, Боб Джеймс и мно­гие дру­гие супер­звёз­ды, по пра­ву пред­став­ля­ю­щие джаз пла­не­тар­но­го мас­шта­ба. Вряд ли будет пре­уве­ли­че­ни­ем ска­зать, что имен­но с это­го момен­та Москва и Санкт- Петер­бург — в одном ряду с джа­зо­вы­ми сто­ли­ца­ми мира, а фести­валь «Три­умф джа­за» стал их джа­зо­вой визит­ной карточкой.

Сего­дня «Три­умф джа­за» — это кон­цер­ты хэдлайнеров в Мос­ков­ском Меж­ду­на­род­ном Доме Музы­ки, Санкт-Петер­бург­ской филар­мо­нии им. Д. Шоста­ко­ви­ча, кон­церт в Туль­ской филар­мо­нии, а так­же 4–5 кон­цер­тов участ­ни­ков фести­ва­ля в Клу­бе Иго­ря Бут­ма­на, серии мастер-клас­сов и Меж­ду­на­род­ный фести­валь-кон­курс «Дет­ский Три­умф джа­за». Фести­валь посе­ща­ют более 7000 зри­те­лей ежегодно.

Подроб­нее о фести­ва­ле мож­но узнать на сай­те https://www.jazztriumph.ru .

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