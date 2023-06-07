XXXII Церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоится в театре им. Евгения Вахтангова 18 июня 2023 года. Награды получат лучшие театральные премьеры сезона 2022-2023 годов.

Нонна Гришаева

«Хрустальная Турандот» была основана в 1991 году, став первой театральной премией новой России. Название премии ее создатель продюсер и режиссер Борис Беленький дал ей в честь легендарного спектакля театра имени Евгения Вахтангова по сказке Карло Гоцци «Принцесса Турандот».

«Призы лучшим — праздник всем!» — девиз премии. Чествование лауреатов — спектакль по оригинальному сценарию, который можно увидеть только один раз. Главные герои — Принцесса Турандот и «звезды» московского театра — лауреаты премии.

За годы существования премии роль хрустальной принцессы исполняли такие актрисы, как Мария Аронова, Ольга Прокофьева, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Валерия Ланская. На сей раз в этой роли выступит актриса театра и кино Елизавета Арзамасова.

Именно ей выпала почетная миссия - огласить со сцены имена лауреатов в традиционных номинациях: «За лучший дебют», «За лучшую мужскую роль», «За лучшую сценографию», «За лучшую режиссуру», «Лучший спектакль сезона». Компанию Ее Высочеству составит Очарованный зритель в исполнении ведущего артиста Московского театра оперетты Александра Бабика.

Изначально «Хрустальная Турандот» создавалась как московская театральная премия, но в прошлом году она шагнула не только за пределы Москвы, но и за пределы России.

– Почетный приз «За честь, достоинство и служение зрителю» будет вручен узбекскому актеру и режиссеру Рустаму Сагдуллаеву, прославившемуся ролью Ромео в художественном фильме «В бой идут одни „старики“». Это уже второй наш опыт, когда «Хрустальная Турандот» вышла за границы Москвы и России. Совместно с исполком СНГ мы награждаем артистов из братских стран. В прошлом году лауреатом стал актёр из Белоруссии Владимир Гостюхин. Мы убеждены, что огонь, зажжённый всем миром, озаряет весь мир. И в этом предназначение артиста, – говорит Борис Беленький.

Среди гостей и участников 32-й церемонии награждения лучших московских премьер — режиссеры и художественные руководители театров: А. Бородин, М. Варшавер, С. Женовач, Е. Писарев, Е. Камбурова, Е. Перегудов; актеры: И. Косталевский, В. Баринов, В. Раков, Н. Гришаева. А. Чиповская, О. Прокофьева, О. Яковлева, И. Миркурбанов и др.

Фото – НП «Хрустальная Турандот»

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