«Я буду лысым и усатым оператором»: Гарик Мартиросян рассказал в «УТРО.ТНТ» о смене имиджа для нового проекта

14 февраля в день всех влюбленных и в свой день рождения в гости к Анатолию Цою и Катерине Решновой пришел юморист, шоумен, продюсер и телеведущий Гарик Мартиросян.

Ведущий шоу «Конфетка», «Ярче звезд», «История на миллион» и продюсер таких культовых проектов, как «Наша Russia», «Comedy Club», «Демис и Марина» поделился с ведущими и зрителями утренней программы, что стоит ожидать в эфире ТНТ в скором времени.

«Вы, наверное, заметили, что я немного необычно выгляжу. У меня усы – чуть-чуть небритость и небольшое присутствие волос на голове. Это связано с тем, что я снимался в проекте “Наша Russia. 8 марта” и в этом фильме я играю роль оператора Жорика Вартанова, которого зовут Рудик. Он никогда не был в кадре и в этот раз мне ребята говорили, что пора уже, чтобы хотя бы на минуту Рудик появился. Я сказал, что если появлюсь в кадре таким какой я есть, то в этом нет никакого прикола. А я никогда в жизни не был небритым, всегда бреюсь гладко и впервые в жизни вот так отращиваю усы. Я решил, что мы должны кардинально поменять мой имидж. Я буду лысым и усатым оператором», – рассказал Гарик Мартиросян.

Также креативный продюсер, сценарист и актер фильма «Наша Russia. 8 марта» в утреннем эфире раскрыл какие роли сыграют Сергей Лазарев и Григорий Лепс:

«”Наша Russia. 8 марта” – это законченное произведение, телевизионный мюзикл, в котором много персонажей из “Нашей Russia”. Везде будет хэппи энд (прим.: счастливый конец), везде они будут праздновать 8 марта и, конечно, это все будет в сочетании с современными песнями и хитами прошлых лет. Кроме Михаила Галустяна и Сергея Светлакова в фильме снимались: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Александр Серов, Люся Чеботина и Сергей Лазарев в роли Сергея Шнурова. Спасибо всем нашим звездам, которые примерили на себя смешные, забавные, несвойственные им образы. Гриша Лепс играет электрика в автомастерской, его зовут Давидик и он живет в Пятигорске. Он сыграл блистательно!».

Поздравляя Гарика Мартиросяна с праздником, Анатолию Цою стало интересно, почему в некоторых источниках можно найти информацию о том, что у звездного гостя день рождения тринадцатого февраля. Сначала телезрители услышали ответ от самого Гарика, а после и от его супруги Жанны, которая неожиданно появилась в студии «УТРО.ТНТ», устроив праздничный сюрприз.

«У меня день рождения тринадцатого, но я в паспорте записан как человек, который родился четырнадцатого февраля, поэтому принимаю поздравления два раза в году, чему я несказанно рад. Просто родители подумали, что тринадцатое число может быть не очень счастливое, поэтому решили записать четырнадцатого февраля», – рассказал Мартиросян.

«Для меня четырнадцатое февраля, это второй день дня рождения Гарика. Исключительно такой праздник, потому что он родился тринадцатого числа, а мама думала, что тринадцать – несчастливое число. Я бы на ее месте, если бы так думала, на седьмое, задним бы числом оформила. Седьмое же счастливое число. Вот надо было на седьмое февраля записать или седьмое августа, хотя бы в теплое время», – пошутила Жанна. – «Для меня это второй день рождения Гарика, потому что все его поздравляют. Половина знает, что тринадцатого, половина, что четырнадцатого и идут вот такие массовые поздравления».

В конце ведущие самого раннего эфира канала решили узнать готовятся ли уже Гарик с супругой к статусам бабушки и дедушки.

«Я хочу быть классной, молодой, красивой, веселой бабушкой. Хочу, чтобы меня называли бабушка. Не баба Жанна, а бабушка. Мне безумно нравится, и кажется, более теплого слова, чем “бабушка” подобрать сложно. Но я пока не готова к тому, чтобы дочь замуж вышла. Сначала мне нужно к этому подготовиться, а потом к тому, что стану бабушкой. Год семьи закончился, мы ждем следующего, лет через пять. Сейчас пока рано», – прокомментировала Жанна Мартиросян.

«Как говорят мудрые люди, я буду не дедушкой, я буду мужем бабушки, потому что само имя Гарик не подходит к слову “дедушка”. Мне надо будет переделать свое имя: дед Гарольд, как Чайльд Гарольд», – пошутил Гарик Мартиросян. – «Дочь пока сконцентрирована на учебе, на работе. Я думаю, что это не скоро, не в этом году».