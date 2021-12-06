«Я был счастлив здесь». В Малом театре состоится вечер памяти Виталия Соломина

12 декабря 2021 года исполняется 80 лет со дня рождения народного артиста России Виталия Соломина. В этот день в Малом театре состоится Вечер, посвященный артисту. Зрители увидят отрывки из спектаклей, архивные фото, записи с участием Виталия Мефодьевича, будет анонсирована книга Елизаветы Соломиной об отце «Мой круг на земле».

Об артисте и режиссере Виталии Соломине расскажут: Юрий Соломин, Евгения Глушенко, Людмила Титова, Василий Бочкарев, Игорь Петренко, Александр Ермаков, Виктор Низовой, студенты мастерской Виталия Соломина во ВГИКе и др.

Начало в 18:00.

«Я хочу именно в Малом театре делать спектакли. Я его суть, я его продолжение, это мой театр и мой смысл жизни». В. Соломин

Виталий Мефодьевич Соломин родился 12 декабря 1941 года в Чите. В 1959-1963 годы учился в Театральном училище им.Щепкина (курс Н.А. Анненкова).

С 1963 года Виталий Соломин артист Малого театра. На сцене Малого театра сыграл 30 ролей, среди них — Ипполит («Не всё коту масленица» А.Н. Островского), Чацкий («Горе от ума» А.С. Грибоедова), Хлестаков («Ревизор» Н.В. Гоголя), Фиеско («Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера), Протасов («Живой труп» Л.Н. Толстого), Астров («Дядя Ваня» А.П. Чехова) Иванов («Иванов» А.П. Чехова) и др.

С 70-х годов занимался режиссурой. Среди его постановок в Малом театре — «Мой любимый клоун» по Василию Ливанову, «Живой труп» Л.Н. Толстого, «Дикарка» А.Н. Островского, «Иванов» А.П. Чехова, мюзикл А. Колкера по комедии А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».

Виталий Соломин рано начал сниматься в кино. Среди фильмов с его участием — «Женщины», «Старшая сестра», «Крепкий орешек», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зимняя вишня», «Сибириада», «Даурия», «Искренне Ваш…», музыкальные комедии «Летучая мышь» и «Сильва» и др.

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