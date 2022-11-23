В эти дни Благотворительный фонд «Шередарь» отмечает своё десятилетие. Круглая дата для его сотрудников и волонтеров – не причина почивать на лаврах, а повод объявить о новом проекте: фонд намерен построить ещё один реабилитационный центр. «Из “Шередаря” ребенок вернулся другим человеком!»

«Первый толчок к новой жизни...», «Съездил в “Шередарь” – и перестал бояться делать то, что не умеет...». Таких фраз родителей, чьи дети стали подопечными фонда «Шередарь», уже тысячи. За каждой из них стоит ещё одна – та, с которой основатель фонда Михаил Бондарев, начал его историю: «Я должен быть там, где я необходим».

Сегодня «Шередарь» – первая в России некоммерческая организация, которая занимается психосоциальной реабилитацией детей, перенесших тяжелые заболевания, и их семей. Ежегодно в России более трех с половиной тысяч мальчишек и девчонок узнают о страшном диагнозе – рак. Своевременная помощь позволяет победить сам недуг, но длительность и сложность лечения не проходят бесследно: они подрывают у ребёнка веру в свои силы и возможности. Чтобы бывшие заложники болезни снова почувствовали себя обычными детьми, им помогают специалисты и волонтеры реабилитационного центра «Шередарь», созданного фондом во Владимирской области, на берегу одноименной реки.

За 10 лет фонд провел 36 реабилитационных программ для детей и подростков. В поддержке нуждаются и семьи переболевших ребят, поэтому для них организуются дополнительные смены. Ежегодно «Шередарь» приглашает на специальные программы по профилактике выгорания и тех, кто спасает жизни детей – врачей-онкологов.

Одним из главных своих достижений фонд считает развитие волонтерского движения в России: более 2000 волонтеров из 30 регионов России побывали в «Шередаре», чтобы помочь детям окунуться в детство и поверить в свои силы. С 2016 года фонд проводит фестивали короткометражного кино о благотворительности — Кинофорум «Шередарь». Этой осенью дополнительно стартовала одноименная киношкола, в которой предусмотрены программы и для новичков, и для опытных режиссёров.



Не останавливаться на достигнутом — один из принципов фонда. Очередным шагом стал проект строительства ещё одного реабилитационного центра — по соседству с первым, который фонд планирует реализовать при поддержке общества и благотворителей. Центр будет рассчитан на 60 детей и столько же воспитателей и волонтеров. В живописном месте рядом с речкой «Шередарь» вырастут шесть отрядных домиков, кафе и многофункциональный центр для проведения мастер-классов и мероприятий, а также медицинский комплекс и дом волонтеров, спортивные и игровые площадки. Центр будет круглогодичным и, что важно, бесплатным для его гостей. Проект полностью благотворительный.

Новые планы – не помеха уже налаженной работе. Очередная реабилитационная смена стартует в «Шередаре» 30 ноября.

Медиа-группа АртМосковия (ИД «Аксиос») поздоравляют Благотворительный фонд «Шередарь» с юбилеем и желают Фонду успехов и процветания, а его сотрудникам и подопечным мира, добра и благополучия! Многая лета!..

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