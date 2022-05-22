«Я (не) хочу взрослеть» — транслируют молодые художники в РГБМ

В Малом зале Российской государственной библиотеки для молодёжи состоится открытие групповой выставки «Я (не) хочу взрослеть», которая представляет собой коллекцию разноформатных арт-объектов. Восемь художников реализовывают свои
замыслы в скульптуре, живописи, графике, фото, digital-рисунках, аппликации, видео и аудио.
Авторы ставят вопросы: «Когда вы осознали, что стали взрослыми? Есть ли конец у взросления, так называемый пик взрослости, и что идёт после него? Можно ли отказаться от статуса взрослого человека? Где находится данная граница и нужно ли её переходить?
«В традиционных обществах, ритуалы (инициации) являются способом регулирования общественной жизни, и переход из детства во взрослый возраст, который точно очерчивает данную границу. Это может быть испытание, болезненная процедура, в противовес жителю мегаполиса, находящегося в более комфортных условиях. Вспомните ощущения от первых карманных денег, которые вам дали родители или первая самостоятельно организованная поездка на отдых», — рассказывает куратор проекта Анатолий Кодинцев.
Выставка работает до 15 июня 2022 года. Вход свободный.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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