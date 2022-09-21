«Я не примерный папа»: Шнуров высказался о воспитании детей

Скандальный исполнитель впервые рассказал о том, как справляется с ролью многодетного отца! Как изменилась его жизнь после появления четвертого наследника? Какие у музыканта творческие планы? Почему его долгожданный концерт закончился трагедией?

Неделю назад в Москве состоялся долгожданный концерт «Группировки Ленинград». Спустя три года после перерыва Сергей Шнуров собрал поклонников в Лужниках.

«Чувствую, что сейчас дам «вау»! Как Майк Тайсон в лучшие годы», — делился он.

На выступлении собралось около 60 тысяч зрителей. Они ждали эпатажа, драйва и привычной нецензурной лексики из уст фронтмена. Звезда никого не подвел! Он исполнил все знаменитые хиты коллектива за 25 лет его существования. Шнурову аккомпанировал симфонический оркестр, а сам рокер несколько раз спускался к поклонникам в зал. СМИ пишут, что за концерт он просил у организаторов 130 миллионов рублей, но в итоге получил на десять миллионов меньше.

«Порядок цифр примерно такой, да. Я чувствую, что никто кроме нас не сможет выдать подобные эмоции и настроение. Мы – уникальные», — заявлял музыкант.



Мероприятие не обошлось без происшествий. В прессе писали, что один из зрителей в нетрезвом состоянии прыгнул с трибуны в фанзону и получил серьезные травмы. А одной поклоннице стало плохо во время выступления. Она потеряла сознание. Женщину госпитализировали, но не смогли спасти.

«Это банальное стечение обстоятельств. Человеку могло стать плохо в любом месте, будь то метро или концерт. Здесь нет связи, организаторы и артисты не виноваты», — уверяет светский журналист Олег Цуриков.

Шнуров пока не прокомментировал случившееся. Сразу после выступления он уехал домой к детям. Напомним, что полтора месяца назад его супруга Ольга Абрамова подарила артисту второго ребенка. По сообщениям СМИ, девушка родила в одной из дорогих швейцарских клиник, где стоимость услуги начинается от полутора миллионов рублей! Певец пока не спешит раскрывать пол и имя младенца. Но говорит, что сейчас очень счастлив.

«Ощущения самые приятные. Вот только что общался с одним из своих малышей. Это очень классно и здорово. Видимо, с возрастом лучше это понимаешь», — рассуждает звезда.

У солиста «Группировки Ленинград» также есть 29-летняя дочь Серафима от первого брака с Марией Исмагиловой и 22-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной.

«Я точно не примерный папа. Мне не нравятся примерные папы, они плохо воспитывают детей», — смеется музыкант.

Поклонники отмечают, что в последнее время артист сильно изменился. Он стал стильно одеваться и начал следить за своим здоровьем.

«Я занимаюсь спортом, а с утра делаю зарядку. Купил себе гребной тренажер, всем рекомендую. Классная штука», — делится звезда.

«Ему нужно больше времени проводить дома с семьей. Я считаю, что это правильный ритм жизни, который был ему необходим. Возраст не тот, пора остепениться», — говорит светский журналист Олег Цуриков.

Фанаты вспоминают, что раньше Шнуров мог пить каждый день. Он выступал на сцене голышом и ругался матом на зрителей. Его не зря называли рокером-скандалистом.

«Меня вдохновляют конфликтные ситуации, дурацкие слова и поступки. Меня вдохновляет абсурд жизни», — признается музыкант.

Сергей больше не позволяет себе эпатажных выходок, но любит обмениваться колкостями в социальных сетях. В свое время он задевал громкими высказываниями Стаса Михайлова, Ирину Аллегрову, Валерию и Иосифа Пригожина.

«Я вообще не понимаю, почему Шнуров взял на себя миссию судьи и правдоруба. Есть здоровая критика, а есть оскорбления. То, что делает Сергей – это оскорбления. Он ведет себя не по-мужски», — заявлял Пригожин.

«Русский и настоящий поэт никому ничего не должен!» — убежден Шнуров.

Полгода назад рокер выпустил провокационный клип, в котором намекнул, что сын Ксении Собчак непохож на своего отца, Максима Виторгана. Актер был вне себя от ярости.

«Сереж, ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына? Типа мой или нет? Ты серьезно, чувак?» — отвечал ему Максим.

Бывшие солистки коллектива тоже до сих пор обижены на Шнурова.

«Он недобрый человек. Таким родился», — говорит Алиса Вокс.

«Я же себя люблю, другие артисты тоже себя любят. Спросите у любого сантехника: «Петька лучше тебя?». Он скажет: «Нет, Петька гайки крутит гораздо хуже». Вот артисты такие же», — рассуждает музыкант.

Знаменитость говорит, что после появления четвертого ребенка многое переосмыслил. Он больше не хочет ссориться с коллегами.

«Я не пользуюсь Интернетом, я вне повестки. Поэтому кто там с кем, я уже про всех забыл», — уверяет певец.

При этом звезда не планирует полностью отказываться от эпатажа. Он уже написал 25 песен на злободневные темы. Правда, исполнять композиции будут его подопечные. Но мужчина не исключает, что однажды «Группировка Ленинград» с его участием триумфально вернется на сцену!

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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