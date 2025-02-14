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«Я не загоняю себя в рамки»: Avelly о музыке, стиле и коллаборации с Soda Luv

editor
By editor
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Фото © пресс-служба артиста

Молодая певица с эффектной внешностью и томным вокалом — Avelly только начала свой музыкальный путь, но уже успела заявить о себе мощным поп-роковым звучанием и текстами со смыслом. Её песня «Грязное кино» стала саундтреком к сериалу «Жизнь по вызову», а недавно она выпустила фит с Soda Luv. Для кого её музыка, как она ищет свой стиль и почему любит нарушать правила — об этом мы поговорили с Avelly в новом интервью.

– Как ты можешь охарактеризовать свою музыку? Стиль, жанр, ориентиры?

– Сейчас я на самом начале своего пути, многое для меня ещё неизведано, но я, как артист, ищу себя, постоянно что-то пробую. Я не загоняю себя в рамки конкретных стилей, мне хочется иметь возможность искать своё звучание. Моя цель — это музыка, которая будет интересна всем, а не только определённому кругу слушателей. Тем не менее, кое-какие наработки по жанрам у меня уже есть, вы скоро их услышите и сможете сами определить, в каком направлении я хочу двигаться в музыке. Так даже будет интереснее.

– По твоим соцсетям видно, что ты большое внимание уделяешь контенту, скажи, как работаешь в этом направлении?

– Это действительно так, мне важно, как я себя позиционирую. Думаю, для любого артиста и медийного человека сегодня то, как он себя транслирует, играет большую роль в создании образа, и контент в социальных сетях — один из эффективных инструментов. В этом направлении я полностью доверяю своему креативному директору Игорю Пулину. Он работает над моим визуалом, хорошо видит и считывает меня, поэтому я довольна результатом.

– Ты также часто предстаёшь в ярких образах. Расскажи о своём стиле: работаешь над ним сама или есть стилисты?

– В этом вопросе я тоже полагаюсь на вкус и видение моего креативного директора. На самом деле, он какой-то универсальный человек, который, кажется, умеет всё. Доверяю его таланту. Конечно, и у меня есть свой взгляд и пожелания, мне нравится быть яркой. Хочется создавать необычный и запоминающийся образ артиста.

– У тебя вышел фит с Soda Luv. Расскажи об этой коллаборации, как она сложилась? Как тебе работа с Содой?

– Инициатором фита выступила я. Мне всегда нравилась музыка Влада, в особенности его последний альбом. Поэтому я решила сделать демку, написала ему сама, отправила послушать. Всё неожиданно быстро сложилось, и мы сделали коллаборацию. Влад — очень весёлый и добрый человек, работать с ним было легко, хоть мы и не были знакомы раньше. Наверное, этот фит должен был случиться, потому что работа над треком шла быстро и качественно, звезды сошлись, и я считаю свой первый в карьере фит более чем удачным.

– С кем ещё хотела бы поработать? Чья музыка тебе близка?

– На самом деле мне близка совершенно разная музыка. В моём плейлисте можно найти все жанры, я настоящий меломан. По поводу будущих коллабораций пока ничего не хочу говорить. Много с кем хочется поработать, и кое-что уже получилось осуществить. Но не буду делиться раньше времени — скоро вы и сами всё услышите!

– Твой трек «Грязное кино» стал саундтреком к сериалу «Жизнь по вызову». Как так получилось?

– Честно говоря, я хотела сделать песню в стиле Ланы Дель Рей, передать вайб её треков, что-то такое таинственное, глубокое, чувственное. Думаю, у меня это получилось, трек вышел именно таким, каким я его хотела слышать. В этом большая заслуга моего лейбла, я безумно благодарна, что мне дали такую возможность. С реализацией проекта очень помог артист OWEEK, за что ему большое спасибо.

– Расскажи про свой псевдоним, откуда он взялся?

– Мой псевдоним придумал один креативный директор. Всё просто: он дал нам 20 разных имён на выбор, и нам понравилось именно AVELLY. Оно больше остальных откликнулось мне. Так и появилась певица Avelly. Мне нравится, как имя звучит и выглядит, я чувствую себя с ним органично, оно мне подходит.

– Ранее ты активно развивалась и в других сферах, была ведущей, снималась в рекламных роликах. А сейчас планируешь сконцентрироваться только на музыкальной карьере или как-то совмещать?

– Ранее я много в чём себя пробовала, горжусь своим опытом, многие процессы я изучила изнутри, была их частью, и это помогло мне вырасти, набраться новых навыков и нужных для артиста качеств. Музыка действительно сейчас — самое важное для меня. Я полностью сместила свой вектор на карьеру, пока это то, в чём я хочу активно развиваться, достигать высот и много работать.

– Как ты думаешь, для кого твои треки? Какой ты видишь свою аудиторию?

– Мне бы не хотелось ставить какие-то ограничения для своих слушателей, потому что моя музыка пишется абсолютно для всех, кому она понравится. Единственное, наверно, темы, которые я затрагиваю, и общий посыл треков можно всё-таки отнести к категории 18+.

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