Я ничего не помню: PREMIER представил постер и трейлер нового детективного триллера

Онлайн-кинотеатр представил трейлер и постер из нового захватывающего детективного триллера «Я ничего не помню» с Владимиром Веревочкиным и Ангелиной Пахомовой в главных ролях. Сериал объединяет в себе напряженное расследование и гнетущую атмосферу лжи вокруг событий, разворачивающихся на глазах героев истории. Отправной точкой для создания сериала послужили реальные преступления, которые совершались в последние годы.

Главную роль в «Я ничего не помню» исполнил звезда «Игры на выживание» Владимир Веревочкин. Его герой, обычный петербургский парень Макс, влюбляется в красивую девушку Настю (Ангелина Пахомова), с которой начинает отношения. Однажды Макс в результате несчастного случая теряет память. Стараясь восстановить недавние события, Макс узнает, что девушка планировала уехать в ретрит, но пропала без вести. Кто виноват в пропаже Насти и какие события привели к трагедии?

В основу сериала легли реальные преступления последних лет, всколыхнувшие общественность. Сериал исследует важную тему абьюза, который может привести к трагичным последствиям.

В проекте к Владимиру Веревочкину и Ангелине Пахомовой присоединился звездный каст из молодых артистов и заслуженных ветеранов. Роли в сериале исполнили Анна Бегунова, Денис Самойлов, Виктор Сухоруков, Юрий Кузнецов, Евгений Сидихин и Елена Руфанова. Автором идеи сериала стал создатель “Реальных пацанов” Юрий Овчинников. Режиссер – Дмитрий Власкин, автор сценария – Татьяна Воронина, оператор-постановщик – Кирилл Пунтус.