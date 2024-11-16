РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Я подросток, который ходит по торговым центрам и ищет классные шляпы»: Тимур Родригез отметил свои 45 лет в студии «Шоу Воли» на ТНТ

editor
By editor
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тимур родригез, ани лорак, григорий лепс
«Шоу Воли». На фото в центре Григорий Лепс, Катя Кабак, Тимур Родригез. Фото © пресс-служба ТНТ

На ТНТ показали новый специальный выпуск «Шоу Воли», полностью посвященный ведущему программ «Лига Городов» и «Ярче звезд», актеру, шоумену, певцу и комику Тимуру Родригезу. Недавно Тимуру исполнилось 45 лет. Выпуск начался с джингла, написанного для Тимура – друга «Шоу Воли».

«Я не собирался отмечать свой день рождения. Праздник я провел дома, готовясь к вечерней съемке «Конфетки», а потом укатил в Грузию. В 45 лет я ощущаю себя так же, как в 40! Мне кажется, что меня кто-то … <обманывает>. Есть ощущение, что это все не про меня! Когда нужно решать бытовые вопросы, я думаю: а ведь это не кто-то другой должен делать… Но, когда я не должен думать о насущном и просто живу, мне кажется, что мне 16 и я подросток, который ходит по торговым центрам и ищет классные шляпы», – рассказал Тимур Родригез.

Поздравить Тимура пришли музыканты Ани Лорак и Григорий Лепс. Они расскажут о дружбе с Родригезом, вспомнят свое знакомство и множество забавных историй из личной и концертной жизни. К поздравлениям присоединится и актер Константин Хабенский, который прислал в студию трогательное видеосообщение.

Особенной гостьей шоу стала актриса Катя Кабак, про которую Тимур сказал кратко:

«Я сижу рядом с лучшей женщиной в мире, и я ее люблю. У нас не было ни одной ссоры, и раньше я не знал, что так бывает».

«Я была в шоке от этих отношений! Мы наблюдаем абсолютное счастье. Они приходили на мой день рождения, весь вечер обнимались, целовались и не отходили друг от дружки», – поделилась Ани Лорак.

Тимур – настоящий рекордсмен: однажды он побил рекорд рэпера Эминема по скороговорению. А в преддверии своего дня рождения Родригез побил еще один рекорд, который официально зафиксировал приглашенный в студию «Шоу Воли» редактор книги рекордов России Станислав Коненко. Он вручил Тимуру диплом за «наибольшую скорость чтения рэпа на русском языке в России».

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