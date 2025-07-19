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«Я приревновала мужа к Наталье Орейро и поняла, что у меня поехали мозги!»: Анна Хилькевич рассказала Анфисе Чеховой о своих отношениях

editor
By editor
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Анна Хилькеви и Анфиса Чехова. Фото © пресс-служба ТВ-3
Анна Хилькеви и Анфиса Чехова. Фото © пресс-служба ТВ-3

Гостьей свежего выпуска шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» стала актриса, блогер, участница реалити, бизнес-вумен и мама троих детей Анна Хилькевич.

Анна приготовила макароны по-флотски и рассказала о своей крепкой семье с Артуром Мартиросяном.

«Когда мы с Артуром начали встречаться, я была супер-кулинаром, потому что мама научила меня, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Правда, макароны я ему готовила с тушенкой – мы были молодые, денег немного… А со временем мы заменили тушенку на хороший говяжий фарш. Правда, самой себе я могу их позволить только до 15.00, потому что после этого времени я ничего не ем».

Артур – не первый муж Анны, но именно он оказался человеком, в браке с которым Анна раскрылась как многодетная мама.

«Я много в кого влюблялась – видимо, так я и вдохновлялась! Но я никогда не обращала внимания не внешность, мне было важно понять душу. Лицемерие, хитрость всегда чувствуется – в этом себе нужно доверять. Я не могу сказать, что с моими мужчинами было что-то не так. Дело было во мне, я была очень эмоциональная. Мой первый муж не захотел заводить детей, он оказался не готов. И нам не хватило честного разговора. С этого момента у нас началась череда ссор. И в тот же год меня утвердили в «Универ», и у меня началась работа. Когда мы развелись, я была уже популярная, а потом встретила Артура».

Оказывается, родители Хилькевич не сразу одобрили выбор дочери:

«Мои родители сначала его не приняли. Он был скрытным с ними, молчаливым, очень стеснялся, и им казалось, что он что-то скрывает. И только через года два они поняли, какой Артур классный».

Также Анна поделилась с Анфисой, что считает себя ревнивым человеком, но сублимирует ревность в любовь:

«У меня была ревность, для меня это было нормой, потому что я видела ревность в семье родителей. Доходило до смешного: я знала, что Артур в детстве любил Наталью Орейро, и однажды увидела, как он сидит рядом с ее плакатом. Поняла, что ревную, и тут же осознала – вот это у меня мозги поехали!»

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