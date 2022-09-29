«Я сам! Стихи. Анимация. Музыка» — новый проект ААК на стыке креативных индустрий

Ассоциация анимационного кино (ААК) представляет кросскультурный проект «Я сам! Стихи. Анимация. Музыка»: на написанную по стихам музыку юные аниматоры из детских студий создадут мультфильмы. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и охватывает 15 регионов России.

«Я САМ! Стихи. Анимация. Музыка» – это альманах по произведениям современных российских поэтов, который предстоит создать распределенным по регионам России творческим командам. Юные декламаторы, композиторы, исполнители музыки и аниматоры совместными усилиями оживят стихотворения, последовательно воплощая их в звуковых и визуальных образах. Цикл будет состоять из 30 мультфильмов в разных техниках (и рисованная анимация, и пластилин, и перекладка), которые приблизят маленьких зрителей к пониманию смыслов детской поэзии и гармонии современной музыки.

«В рамках междисциплинарного творческого проекта на пересечении поэзии, музыки и анимации его участники расскажут истории о взрослении и познании мира. С помощью простых, но убедительных образов они создадут свои работы и откроют их зрителю», – комментирует Ирина Мастусова, исполнительный директор ААК и руководитель проекта. «Я убеждена, что совместная работа увлеченных своим делом людей приводит к обогащающему взаимообмену и творческому росту для всех участников. В том числе и для организаторов – итоговый результат неизвестен, но мы верим в магию анимации и рассчитываем на синергию искусств». Художественным руководителем «Я сам! Стихи. Анимация. Музыка» станет российский аниматор, педагог, режиссер студии «Пилот» Сергей Меринов.

Проект состоит из последовательных этапов. Отобранные оргкомитетом «Я сам!» стихотворения российских детских поэтов запишут юные чтецы-финалисты конкурса декламации «Живая классика». Далее к поэзии добавляется музыка – ее напишут победители конкурса молодых композиторов «Партитура» и исполнят музыканты Губернаторского камерного оркестра Курской области под управлением дирижера Сергея Проскурина. Объединят все части конструктора «Я САМ!» посредством визуальных образов тоже дети – ученики детских школ анимации из разных регионов России. Под руководством опытных педагогов они создадут анимационные фильмы.

Итоговый цикл из 30 мультфильмов представят публике в конце 2023 года. Его ожидают фестивальные и специальные показы в разных уголках страны. Сборник будет размещен на платформе авторского кино МультАнима и на других площадках, что сделает просмотр доступным для самого широкого круга зрителей.

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