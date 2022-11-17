«Я шагаю по Москве». Трансляция моноспектакля онлайн

Трансляция пройдёт в рамках Международного театрального фестиваля Onlife iDEA Fеst. БЕСПЛАТНЫЕ спектакли в формате onlife-перфоманс. В этом сезоне – участники из Объединенных Арабских Эмиратов, Молдовы, Казахстана, Эстонии и России. Подключиться можно из любой точки мира.

Постановка — Семен Серзин. Исполнитель — Евгений Серзин. По дневникам Геннадия Шпаликова.

Это спектакль — путешествие в прошлое. Геннадий Шпаликов был сам как «оттепель», как время, в котором он жил. Он растаял вместе со своим временем, отказавшись от двойничества, амбивалентности и цинизма. Это камерная история, в которой, как и в текстах Шпаликова, нет пафоса, зато есть аккордеон, несколько артистов на сцене, честно переживающих и судьбу поэта, и его ощущение родного города.

Постановка о его Москве, городе, в котором живы ночные беззаботные прогулки, счастливое сумасбродство, настоящая дружба и поэзия, где все предельно честно и понятно. Спектакль о Москве, по которой все мы очень скучаем и которой сегодня так не хватает. Мы хотим отмотать, как на кинопленке, жизнь Шпаликова, дотронуться до воспоминаний, порассуждать о настоящем и подарить Москве новое старое звучание.

После спектакля состоится обсуждение в прямом эфире с ключевыми фигурами из мира театра, кино и медиа.

Начало в 19:00.

Подробности на сайте фестиваля.

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