«Я так читаю»: ЛитРес запустил новую коммуникационную платформу

ЛитРес, крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, разработал новую коммуникационную платформу «Я так читаю» и запустил рекламную кампанию в ее поддержку. Она стартовала в конце августа и продлится до октября 2022 года. Кампания приурочена к выходу нового продукта ЛитРес: Подписка и базируется на мультивариативности сервиса ЛитРес, где каждый выбирает для себя подходящий формат чтения книг: поштучно, по абонементу или подписке.

Новая коммуникационная платформа «Я так читаю» отражает индивидуальный подход к каждому пользователю, исходя из его предпочтений. В поддержку коммуникационной платформы была запущена рекламная кампания, которая продвигает два формата чтения и прослушивания книг, — ЛитРес: Подписку и ЛитРес: Абонемент, каждый из которых стоит 399 рублей в месяц.

ЛитРес: Абонемент работает по клубной модели и позволяет получить в месяц одну любую книгу стоимостью до 700 рублей из основного каталога, включая эксклюзивы, которые выходят только на ЛитРес или раньше, чем в других сервисах, и новинки, а также две книги из специальной подборки. Даже если срок действия Абонемента закончился, выбранные книги остаются в личном кабинете и доступны читателю в любой момент с любого устройства.

ЛитРес: Подписка закрывает потребности активных слушателей аудиокниг и пользователей, для которых важны доступ к широкому книжному ассортименту и возможность свободно переключаться между произведениями. В каталоге ЛитРес: Подписки почти 200 тысяч аудиокниг и их электронных версий, а также подкастов. Читать и слушать книги по подписке можно онлайн на сайте litres.ru, а также через приложения ЛитРес на IOS и Android. Скачать файл с сайта или в другое приложение нельзя.

Ключевая задача коммуникационной платформы «Я так читаю» — рассказать об удобстве и многофункциональности сервиса как для пользователей, которые читают и слушают книги регулярно, так и для тех, кто только открывает для себя мир литературы и образовательного контента, например, с помощью аудиокниг и подкастов. Благодаря ЛитРес всегда можно выбрать наиболее подходящий для себя формат, в зависимости от ситуации и личных предпочтений.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.